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Yaşam

Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda bulunan Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonunda yoğunluk yaşanıyor.

Özgür Alantor   | 12.02.2022
Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu


Ziyaretçiler, 2 bin metre yükseklikteki pistte dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp, kızakla kayıp keyifli zaman geçirdi.

Pistleriyle kayakseverlerden yoğun ilgi gören Yurduntepe, kızakla kaymak isteyen küçük ziyaretçilerine de eğlenceli kış tatili imkanı sunuyor.

Kayak merkezine Kastamonu ve Çankırı'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Samsun, Sinop, Bartın, Amasya ve Karabük başta olmak üzere birçok ilden ziyaretçi geliyor.

Yurduntepe Kayak Merkezi İşletme Sorumlusu Hakkı Kaya, AA muhabirine, son dönemde kendinden söz edilen bir kayak merkezi haline geldiklerini belirterek, "Hafta sonu yoğunluğu istediğimiz seviyeye ulaştı. İnsanlar burada kayaklarını yapıp doğa yürüyüşlerini yapıyor. Tüm kayakseverleri Yurduntepe'ye bekliyoruz." dedi.

İstanbul'dan tatil için gelen Erdem Ünal ise Yurduntepe'nin çok güzel bir piste sahip olduğunu dile getirerek, "Özellikle hava güneşliyken çok iyi. Eğimi ve düzlükleri çok iyi. Hem amatörler hem de profesyoneller için çok güzel pist. Düz yerlerde pratik yaparken eğimli yerlerde hız yapma şansınız oluyor." diye konuştu.

Emrah Ceviz de Kastamonu'da yaşadığını anlatarak, "Hafta sonu boş zamanlarımızda sık sık buraya geliyoruz. Ailemizle hoş zaman geçiyoruz. Zaman zaman kayak yaparken zaman zaman da kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Tunahan Nebioğlu ise bölgenin çok güzel bir manzarası olduğunu dile getirerek, insanların kayak merkezinde doyasıya eğlendiğini ifade etti.

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