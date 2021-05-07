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Yaşam

YPG/PKK'dan temizlenen Afrin'e dönen Halil ailesi yıllar sonra evlerinde ilk ramazanın mutluluğunu yaşıyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın çocukları zorla silah altına aldığı için 2016'da ailesiyle Türkiye'ye sığınan Halil, Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçesine dönerek hasret kaldığı evlerinde yıllar sonra ilk ramazanın sevincini yaşıyor.

Ethem Emre Özcan,Ömer Koparan   | 07.05.2021
YPG/PKK'dan temizlenen Afrin'e dönen Halil ailesi yıllar sonra evlerinde ilk ramazanın mutluluğunu yaşıyor Fotoğraf: Bekir Kasım/AA

Afrin

Terör örgütünü YPG/PKK'nın Afrin'i işgal etmesiyle sivilleri tehdit etmesi ve çocuk yaştakileri de zorla silah altına almaya başlamasının ardından Afrin'i terk etmek zorunda kalan Halil ailesi, 2016'da Türkiye'ye sığındı.

Bunun üzerinde örgüt, Kürt kökenli ailenin geride bıraktığı evi sözde karargaha çevirdi.

Halil ailesi, Türkiye'nin 2018'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden temizlediği Afrin ilçesine dönen yüzlerce aileden biri oldu.

Mustafa Halil, eşi ve 4 çocuğuyla geçen yılın ortasında Afrin'in Badenli köyündeki evlerine temelli döndü.

43 yaşındaki baba Halil, Afrin'den kaçışlarının nedenlerini ve evlerine yıllar sonra yeniden dönmelerinin hikayesini AA muhabirine anlattı.

"Örgüt, halkı tehditlerle korkutup huzurunu bozuyordu"

Halil, YPG/PKK'nın Afrin'i işgal etmesinin ardından özgürlüklerin kaybettiklerini söyledi.

YPG/PKK'nın bölge halkını boş sözler ve vaatlerle kandırmaya çalıştığını kaydeden Halil, "Örgüt, insanlara sözde demokratik bir yönetim şekline sahip olduğunu anlatıyordu ancak gereceği yansıtmıyordu." dedi.

Halil, terör örgütünün 2016'dan itibaren ilçede zorunlu askerlik uygulamasına hız verdiğini belirterek "Ben ve 14 yaşındaki kızımı zorunlu askerlik için talep ediyorlardı. Örgüt, onlara katılmamız için bizi tehdit ediyordu. Örgütün Kürt, Arap ayrımı yoktu, halkı tehditlerle korkutup huzurunu bozuyordu." diye konuştu.

"Yaşadığım psikolojik baskı sonrası sedef hastalığına yakalandım." diyen Halil, 2016'da ailesiyle evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

"İlk ramazanımız, çok mutluyuz"

19 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçesine geçen yılın ortalarında temelli dönüş yaptıklarını anlatan Halil, şöyle devam etti:

"Ailemle birlikte gönüllü geri dönüş yaparak, tüm ailemin tarihinin geçtiği evimize döndük. Çocuklarımla kaçtığım Afrin'e geri döndükten sonra bu bizim ilk ramazanımız, çok mutluyuz."

Halil, Afrin'den çıktıktan sonra evlerinin örgüt tarafından sözde karargaha çevrildiğini belirterek "400 yıllık bir geçmişi olan evimiz yılların yorgunluğuna katlanabilmişken örgütün askeri karargahına dönüştürülmesine dayanamadı. Bir kısmı yıkılmıştı. Yavaş yavaş tamir etmeye çalışıyoruz. Dedemin anlattığına göre, bu evin 400 yıllık bir geçmişi var." ifadelerini kullandı.

Örgüt yüzünden evini terk etmek zorunda kalan Afrinli baba, "Tek dileğim, örgütün bir gün yeryüzünden tamamıyla silinmesi." dedi.

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