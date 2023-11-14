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Yaşam

Yozgatlı değirmenci babasından kalan ekmek teknesinde geleneksel yöntemle un öğütüyor

Yozgat'ın Çadırardıç köyünde 59 yaşındaki Şükrü Şahiner, babasından kalan 49 yıllık taş değirmende tam buğday unu üretiyor.

Ömer Ertuğrul  | 14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
Yozgatlı değirmenci babasından kalan ekmek teknesinde geleneksel yöntemle un öğütüyor Fotoğraf: Ömer Ertuğrul/AA

Yozgat

Şahiner, gazetecilere, müşterilerin hasat sonrası temizleyip getirdiği buğdaydan katkısız doğal un ürettiklerini söyledi.

Yozgat'ın yanı sıra Çorum ve Kırıkkale'den de un öğütmek için değirmenine gelenler olduğunu belirten Şahiner, "Bu değirmeni 1974 yılında babam yaptı, şimdi ben çalıştırıyorum. Burada buğday değirmene atılıyor, katkısız un alınıyor." dedi.

Çorum'un Sungurlu ilçesi Balkaya köyünden buğday öğütmeye gelen İsa Gözalan da annesi katkısız, doğal taş değirmen unu kullandığı için burayı tercih ettiğini belirtti.

Sungurlu Bunalan Köyü Muhtarı Ahmet Sağlam da taş değirmen unu tükettiklerini ifade ederek "Her yıl buraya geliyoruz. Harmandan sonra 150-200 şinik buğdayı getirir, un yaparız. Bu un daha sağlıklı. Onun için unumuzu öğütüyoruz." diye konuştu.

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