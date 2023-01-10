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Yaşam

Yoroz Kent Ormanı'nda tatbikat yapıldı

Ordu'da Yoroz Kent Ormanı'nda, itfaiyenin 15 kişilik arama kurtarma ekibince tatbikat gerçekleştirildi.

10.01.2023
Yoroz Kent Ormanı'nda tatbikat yapıldı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde 2006'da kent ormanı ilan edilen sahilden 900 metre yüksekteki Yoroz, dağcılık ve kaya tırmanış sporcularının uğrak noktası haline geldi.

Yoroz Kent Ormanı'nda, İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 15 kişilik arama kurtarma ekibi tarafından tatbikat yapıldı.

Ekipler, yeni yılın ilk tatbikatında yüksek açı inişi ve sedye ile yaralı taşıma çalışmaları gerçekleştirdi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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