Yoroz Kent Ormanı'nda tatbikat yapıldı
Ordu'da Yoroz Kent Ormanı'nda, itfaiyenin 15 kişilik arama kurtarma ekibince tatbikat gerçekleştirildi.
Yoroz Kent Ormanı'nda, İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 15 kişilik arama kurtarma ekibi tarafından tatbikat yapıldı.
Ekipler, yeni yılın ilk tatbikatında yüksek açı inişi ve sedye ile yaralı taşıma çalışmaları gerçekleştirdi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.