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Yaşam

Yöresel konuşması sosyal medyada ilgi gören Havranlı Şevki, ailesine yardım etmekten memnun

Balıkesir'in Havran ilçesinde, yöresel konuşmasıyla videoları sosyal medyada ilgi gören 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Şevki Savran, derslerinden arta kalan zamanlarda koyun yetiştiriciliği yapan ailesine yardımcı oluyor.

Miraç Kaya   | 21.01.2021
Yöresel konuşması sosyal medyada ilgi gören Havranlı Şevki, ailesine yardım etmekten memnun

Balikesir

Balıkesir'in Havran ilçesinde, yöresel konuşmasıyla videoları sosyal medyada ilgi gören 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Şevki Savran, derslerinden arta kalan zamanlarda koyun yetiştiriciliği yapan ailesine yardımcı oluyor.

İlçenin kırsal Büyükdere Mahallesi'nde yaşayan Havran İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Şevki Savran, kendilerine ait 90 koyun ve kuzuları ile 8 keçinin bakımıyla da ilgileniyor.

Hayvanları meraya çıkaran Savran, uzaktan eğitimle devam eden derslerini takip ediyor.

Şevki Savran, AA muhabirine, babasıyla hayvancılık yaptıklarını söyleyerek, "Yaptığımız iş, hayvana iyi bakabilirsen güzel bir iş. Koyunun hastalığını, rahatsızlığını, iyiliğini ve kötülüğü anlayabilirsen güzel bir iş." dedi.

Savran en büyük mutluluğunun, bir kuzunun doğumuna tanıklık etmek olduğunu dile getirdi.

Sosyal medyadaki videolarıyla tanınmaya başladığını dile getiren Savran, "Geçen hafta hayvan pazarına gittim. İzmir'den, Balıkesir'den, Edremit'ten pazara gelenler var. Herkes benimle fotoğraf çektirmek istiyor. Büyüdüğüm zaman hayat ne gösterirse onu yaşayacağız. Birisi doktor olmak istiyor, sonra bir bakıyorsun koyun çobanı oluyor. Hayat bize ne gösterirse o olacağız. Ya çoban olup buralarda kalacağız ya da İstanbul'da doktor, mühendis, veteriner olacağız." diye konuştu.

Baba Mehmet Ali Savran ise oğlunun her zaman arkasında olduğunu belirterek, hem çalışkan hem de derslerinde başarılı olduğunu ifade etti.

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