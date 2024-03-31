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Yaşam

Yöresel kıyafet ve kral kostümüyle oy kullandılar

Adana'da 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için bir kişi sandık başına kentin yöresel kıyafetiyle, bir kişi de kral kostümü ile gitti.

Eren Bozkurt  | 31.03.2024 - Güncelleme : 31.03.2024
Yöresel kıyafet ve kral kostümüyle oy kullandılar Fotoğraf: Eren Bozkurt - AA

Adana

Kentin yöresel kıyafetlerini giyen 63 yaşındaki emekli Şahin Ünal, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde Buhara Ortaokulunda oyunu kullandı.

Giydiği şalvar takımı ve elinde tespihiyle oyunu kullanan Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonları genelde yöresel kıyafetleri tercih ettiğini belirtti.

Adana'nın tarihi Büyüksaati'nde yöresel kıyafetler giyerek zaman geçirdiklerini anlatan Ünal, "Bugün de seçim günü. Değişiklik olsun dedim. Oy kullanmaya böyle geldim. Şimdi tarihi Büyüksaat'e gidip arkadaşlarımla oturacağım, iftarı bekleyeceğiz. Tespihim çok dikkat çekiyor. Tespih olmazsa olmazımdır. Evden çıkarken kimliğimi unuturum ama tespihimi unutmam." diye konuştu.

"Adana Kralı" da oy kullandı

Kral kıyafeti giymesi ve taç takarak kentte dolaşması sebebiyle "Adana Kralı" olarak bilinen 69 yaşındaki Hüseyin Şen de merkez Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki Bilge Kağan Ortaokulunda oyunu kullandı.

Şen, gönüllü olarak kentin tanıtımını yaptığını anlatarak, "Bütün Adanalı kardeşlerim beni kabullendi. Kentte kral olarak geziyorum. Amacım gönüllü olarak Adana'yı tanıtmak. Sokaklarda bu kıyafetle geziyorum. Kıyafetim turuncu ve beyaz. Bu renkler Adana'nın sembolüdür. Bugün de oy kullanmaya böyle geldim. Benimle fotoğraf ve görüntü çektirenler çok mutlu oluyor. Onlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum." dedi.

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