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Yaşam

Yonca öğretmen, kendisi gibi şampiyon kayakçılar yetiştiriyor

Kayakta ulusal ve uluslararası çok sayıda başarısı bulunan Yonca Karademir, beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ağrı İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde öğrencilerine tecrübelerini aktarıyor.

Abdullah Söylemez   | 07.03.2020
Yonca öğretmen, kendisi gibi şampiyon kayakçılar yetiştiriyor Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

Ağrı'da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nin uluslararası yarışmalarda önemli dereceleri bulunan beden eğitimi öğretmeni Yonca Karademir, kendisi gibi şampiyon kayakçılar yetiştiriyor.

Lise yıllarında öğretmeninin yönlendirmesiyle kayaklı koşu sporuna başlayan Karademir, milli formayla çok sayıda Balkan ve Avrupa şampiyonlukları elde etti.

Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonluğuna 7 kez uzanma başarısı gösteren 26 yaşındaki Karademir, şimdilerde ise beden eğitimi öğretmeni olarak öğrencilerine tecrübelerini aktarıyor.

Son şampiyon özel sporcu Reşan Çetrez'in de antrenörü

Yonca Karademir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak yaptığı yıllarda başarılarıyla iz bırakmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kayağın farklı ve zor bir spor olduğunu ifade eden Karademir, şöyle konuştu:

"Kayak branşında Avrupa FIS Kayaklı Koşu Kıta Kupası ve Balkan şampiyonuyum. En son 2016 yılında Türkiye Şampiyonu olduktan sonra bazı nedenlerden dolayı spora küstüm ve bıraktım. Tamamen çocuklar üzerinde yoğunlaşmaya başlayıp içimdeki kırıklığı çocuklar üzerinden bir yerlere getirmeye çalıştım. İlk meyvemi 2 senelik alt yapı çalışması sonrası aldım. Sporcularımız yavaş yavaş şampiyonluklara gidiyorlar. Özel sporcumuz Reşan Çetrez, kayaklı koşuda Ağrı'da ve Türkiye'de şampiyon oldu. Şu an Avrupa'daki yarışmalara hazırlanıyor."

"4 sporcuyla başladık ve şu an 10 sporcumuz var"

Karademir, çocukların sporu severek profesyonelliğe doğru adım attıklarını belirterek, öğrencilerini iyi yerlerde görmenin en büyük amacı olduğunu dile getirdi.

Öğrencileriyle dünya şampiyonluğu hayali kurduğunu aktaran Karademir, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimle aram çok iyi ve kayakta ne versem 2 katını alıyorum. Göreve geldiğim ilk günde 4 sporcuyla başladık ve şu an 10 sporcuya çıktık. Amacım çocukları kayak, atletizm, cimnastik branşlarında geliştirmek. Profesyonel bir şekilde çalışıyoruz. İşimi yaptım, hayatımda en güzel yerlere geldim. 2 özel sporcumuz var, 2'si de Türkiye Şampiyonu ve Dünya Şampiyonasına hazırlanıyorlar."

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