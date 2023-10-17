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Yaşam

Yokuş aşağı kendiliğinden hareket eden minibüsü el frenini çekerek durdurdu

Bursa'da el freni çekilmediği için yokuş aşağı kendiliğinden hareket eden panelvan minibüs, belediyeye bağlık toplu ulaşım işletmesi personelinin dikkati sayesinde park halindeki otomobillere çarpmadan durduruldu.

Fatih Çapkın  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
Yokuş aşağı kendiliğinden hareket eden minibüsü el frenini çekerek durdurdu Fotoğraf: Fatih Çapkın/AA

Bursa

Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi Ressam Şefik Bursalı Caddesi'ne el freni çekilmeden park edilen bir halı yıkama firmasına ait panelvan, kısa süre sonra hareket etmeye başladı.

Bu sırada aracın yakınında bulunan Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) personeli Emre Koca, yokuş aşağı hareket halindeki panelvanın sürücüsünün olmadığını fark etti.

Hızla araca yaklaşan Koca, kapısı kilitli olmayan aracın el frenini çekerek park halindeki otomobillere çarpmadan son anda durdurdu.

Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

"Hiç tereddüt etmedim, anlık refleksle koştum"

Emre Koca, AA muhabirine, panelvanın hareket etmeye başladığı sırada çok yakında olduğunu söyledi.

Aracı park eden halı yıkama firması çalışanının, elindeki halıyı müşterisine bırakıp hemen geleceğini belirtmesinden kısa süre sonra aracın hareket etmeye başladığını dile getiren Koca, şöyle konuştu:

"Sürücü el frenini çekmeyi unutmuş, araba bir anda aşağıya doğru gitmeye başlayınca müdahale ettim. Bir anlık refleksle müdahale etme gereği duydum. O sırada yoldan birilerinin geçmemesi büyük şans. Herhangi birine, yaşlı veya bir çocuğa çarpabilirdi, onun önüne geçtim. Hiç tereddüt etmedim, anlık refleksle koştum. Zaten ben de burada çalışıyorum, belediye çalışanıyım. Görevim icabı ona da müdahale ettim."

Olayı görenlerden Onur Ümit ise Ressam Şefik Bursalı Caddesi'nin işlek bir bölge olduğunu, Koca'nın ani refleksi olmasa facia yaşanabileceğini vurguladı.

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