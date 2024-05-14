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Yaşam

Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde mayısta kar yağışı etkili oldu

Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oldu.

Ferhat Yazıcı  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde mayısta kar yağışı etkili oldu

Çankırı

Çankırı genelinde gece saatlerinde etkisini gösteren sağanak, Ilgaz ilçesinin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü ilçede, Yıldıztepe Kayak Merkezi ve Mülayim Yaylası mayıs ayında beyaz örtüyle kaplandı.

Yağışın ardından karla kaplanan ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.

Mart ayının ilk haftası kayak sezonunun kapandığı Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı yer yer 3 santimetreye ulaştı.

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