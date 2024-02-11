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Yaşam

Yıldız Dağı'nda hafta sonu yoğunluğu

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Serhat Zafer  | 11.02.2024 - Güncelleme : 11.02.2024
Yıldız Dağı'nda hafta sonu yoğunluğu

Sivas

Merkeze 58 kilometre uzaklıktaki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne gelen vatandaşlar, kayak ve snowboard yaparak karın keyfini doyasıya yaşadı.

Dördü profesyonel olmak üzere 6 pistin açık bulunduğu kayak merkezinde, bazı vatandaşlar kızakla kayarak zaman geçirdi. Bazı vatandaşlar ise buz parkta patenle kaydı.

Kayak yapmak için Ankara'dan gelen Fatma Yıldız, merkezin pistlerinin çok güzel olduğunu söyledi.

Buraya ilk kez geldiğini aktaran Yıldız, keyifli zaman geçirdiği merkezi çok beğendiğini belirtti.

Hasan Yıldız ise ilk kez geldiği merkezde yaşanan yoğunluğun kendisini şaşırttığını ifade etti. Yıldız, teleferiğe binerek, kızak kayarak güzel vakit geçirdiğini dile getirdi.

Kayak merkezinde 2 bin 551 ile 1636 metre uzunluğunda 2 telesiyej, 804 metre teleski, Dünya Kayak Federasyonu standartlarına uygun kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe, restoran ve 25 bungalov bulunuyor.

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