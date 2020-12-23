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Yaşam

Yetiştirdiği elmaları 700 kilometre yol katederek hudut nöbeti tutan Mehmetçiğe getirdi

Mehmetçiğe sevgisiyle tanınan Muhammet Yılmaz, Denizli'den 700 kilometre yol katederek Yunanistan sınırındaki hudut birliklerine elma getirdi.

Gökhan Balcı   | 23.12.2020
Yetiştirdiği elmaları 700 kilometre yol katederek hudut nöbeti tutan Mehmetçiğe getirdi

Edirne

"Elmacı Dede" olarak bilinen 70 yaşındaki Muhammet Yılmaz, memleketi Çivril'de yetiştirdiği 70 kasa elmayı panelvanına yükleyerek arkadaşı Süleyman Kutlu ile Edirne'ye geldi.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları, Kapan-3 Kavaklı, Kıran ve Pençe-Kaplan operasyonlarına katılan askerlere elma, kayısı ve tatlı götürdüğünü, bu ikramlarla askere destek vermek istediğini söyledi.

Yunanistan hududundaki birlikleri de unutmadığını ifade eden Yılmaz, "Gerekli izinleri aldım ve buraya geldim. Vali Bey'i ziyaret ettikten sonra Yunanistan hududundaki askeri birliklerimize elmaları ikram edip onlara manevi destek ve güç vermek istiyorum. Bu yüzden Edirne'deyim." dedi.

Yılmaz, askerlere ikram ettiği elmaları bahçesinde yetiştirdiğini, Bahar Kalkanı Harekatı döneminde elmaları bittiği için baba mesleğini icra edip askere fıstıklı irmik helvası yaptığını belirtti.

Sezon müsait olduğu için depodan çıkardığı elmaları Edirne'ye getirdiğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Askeri birliklerimize elmaları hediye edip onların gönüllerini fethetmek ve onlara manevi destek vermek için, bir Osmanlı torunu, aziz vatanın varisi olarak onları yalnız bırakamazdım. Hedefim Kızılelma. Bütün hudut birliklerini gezmeye devam edeceğim. Askerlerimizin yanlarında 'Elmacı Dede'lerinin olduğunu bilmesi için ben bu görevi üstlendim. Elimden geldiği kadar yerine getirmeye gayret ediyorum."

Vali Yardımcısı Yusuf Güler'i ziyaret eden Yılmaz, daha sonra elmaları sınır hattındaki birliklere ikram etti.

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