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Yaşam

Yeşilbaş ördekler kısmen donan Kars Çayı'nda yiyecek ararken görüntülendi

Cüneyt Çelik   | 14.12.2021
Yeşilbaş ördekler kısmen donan Kars Çayı'nda yiyecek ararken görüntülendi

Kars

Yeşilbaş ördekler, Kars'ta son günlerde soğuk havanın etkisiyle kısmen buzla kaplanan Kars Çayı'nda yiyecek arıyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye kadar düştüğü kentteki bazı akarsular dondu.

Sulak alanların buzla kaplanması nedeniyle kentte kalarak göç etmeyen yaban kuşlar ve ördekler, yiyecek bulmakta zorluk çekiyor.

Kars Çayı'nın Kafkas Üniversitesi yerleşkesindeki donmayan bölümünü mesken tutan yeşilbaş ördeklerin, burada yavrularıyla yiyecek araması görüntülendi.

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