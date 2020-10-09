Euro
9.36
Dolar
7.93
BIST 100
1,157.34
Altın
1,912.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde “739 Konutluk Kentsel Dönüşüm Projesi”nin temel atma törenine katılıyor Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından İzmir’in Urla ilçesinde denizde 130 düzensiz göçmen yakalandı
logo
Yaşam

'Yeryüzü cenneti' Nemrut Krater Gölü sonbahar renklerine büründü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü Nemrut, sonbaharda sarı, yeşil ve kırmızının birbirinden farklı tonlarının görülebildiği muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Şener Toktaş   | 09.10.2020
'Yeryüzü cenneti' Nemrut Krater Gölü sonbahar renklerine büründü

Bitlis

"Yeryüzü cenneti" Nemrut Krater Gölü sonbahar renklerine büründü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü Nemrut, sonbaharda sarı, yeşil ve kırmızının birbirinden farklı tonlarının görülebildiği muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Doğal güzellikleriyle kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk durağı olan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, bünyesindeki sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri, biyoçeşitliliği, boz ayıları ve her mevsimde yansıttığı farklı güzelliklerle insanları kendine hayran bırakıyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan ve "yeryüzü cenneti" olarak adlandırılan Nemrut, bugünlerde de sakinliğin ve doğanın tadını çıkarmak isteyenlerin akınına uğruyor. Sonbaharın tüm renklerinin bir arada görülebildiği Nemrut'a gelen ziyaretçiler, tabloları aratmayan eşsiz manzarayı çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştiriyor. ( Şener Toktaş - Anadolu Ajansı )

Doğal güzellikleriyle kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk durağı olan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, bünyesindeki sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri, biyoçeşitliliği, boz ayıları ve her mevsimde yansıttığı farklı güzelliklerle insanları kendine hayran bırakıyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan ve "yeryüzü cenneti" olarak adlandırılan Nemrut, bugünlerde de sakinliğin ve doğanın tadını çıkarmak isteyenlerin akınına uğruyor.

Sonbaharın tüm renklerinin bir arada görülebildiği Nemrut'a gelen ziyaretçiler, tabloları aratmayan eşsiz manzarayı çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştiriyor.

"Eşsiz bir güzellik"

Mersin'den Nemrut Krater Gölüne gelen plastik cerrahi uzmanı Vasfi Çelik, AA muhabirine, bölgeye ilk kez geldiğini ve karşılaştığı manzaraya hayran kaldığını söyledi.

Daha önce çok gelmek istediklerini ancak fırsat bulamadıklarını anlatan Çelik, "Bugün fırsat bulup geldik. Güzel bir yer. Ağaçlarda her rengin farklı tonlarını görebiliyoruz. Gölün rengi de çok güzel. Gezip görülmesi gereken bir yer." dedi.

Didim'den gelen Metin Çelik ise her yıl Nemrut'ta geldiğini belirterek, "Bitlis'in gezilecek çok yeri var. Tanıtımın artması ve yolunun yapılmasının ardından Nemrut ciddi sayıda ziyaretçi ağırlıyor. İnşallah hak ettiği yeri bulur. İnsanlar değer verip daha iyi korur. Harika bir doğası var." diye konuştu.

Diyarbakır'dan gelen Uğur Kaya da Nemrut'un doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla görülmesi gereken bir yer olduğunu belirtti.

Arkadaşlarıyla düzenledikleri gezi kapsamında Bitlis'e geldiğini anlatan Kaya, şunları söyledi:

"Buranın göz kamaştıran bir güzelliği var. Herkesin görmesini istediğim bir yer. Nemrut'un kıyısına gelmeden önce sonbaharın tüm tonlarını yolda görebiliyorsunuz. Çok güzel ve etkileyici bir yer. İlk kez geldim. Doğayı seven herkesin burayı görmesi gerekir." ifadesini kullandı.

İzmir'den gelen Pınar Sarıca, "Dünyanın ikinci büyük krater gölü. Nemrut sonbaharda harika görünüyor. Yolda gelirken ağaçlarda çok farklı renk tonlarını görebiliyorsunuz. Çok güzel bir doğası ve atmosferi var. Gelirken birçok yerde durup fotoğraf çektirdik." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na katıldı
Sağlık Bakanı Koca: Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sayesinde salgının hızını kestik
Kovid-19'un beraberinde getirdiği kaygı ve korku ile baş etmek mümkün
'İyileşen hastanın selamını eşine iletemedim'
'Entübe olmadan önce 'Hocam beni bırakma' diye yalvardı'

Benzer haberler

'Yeryüzü cenneti' Nemrut Krater Gölü sonbahar renklerine büründü

'Yeryüzü cenneti' Nemrut Krater Gölü sonbahar renklerine büründü

Kızkalesi turizmine sonbahar dopingi

'Dünya Ayçiçeği Koleksiyonu Bahçesi' sonbaharı renklendirdi

Bitlis'te teröristlerce köprü altına tuzaklanmış 300 kilogram patlayıcı imha edildi

Bitlis'te teröristlerce köprü altına tuzaklanmış 300 kilogram patlayıcı imha edildi
Güneşe maruz kalan ciltlere uzmanından sonbahar için bakım önerileri

Güneşe maruz kalan ciltlere uzmanından sonbahar için bakım önerileri
İngilizlerin sonbahar tercihi Türkiye

İngilizlerin sonbahar tercihi Türkiye