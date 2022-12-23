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Yaşam

Yeni yıl hazırlıkları tamamlanan Cıbıltepe'de kar bekleniyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yeni yıl için tüm hazırlıkların tamamlandığı Cıbıltepe Kayak Merkezi'de kar yağışı bekleniyor.

Hüseyin Demirci   | 23.12.2022
Yeni yıl hazırlıkları tamamlanan Cıbıltepe'de kar bekleniyor

Kars

İl merkezine 54, Sarıkamış'a 2 kilometre uzakta bulunan kayak merkezi, sarıçam ormanları ve uzun pistleriyle dikkati çekiyor.

2 bin 634 metre yüksekliğindeki Cıbıltepe'de ikinci etap pistlerde kar kalınlığı 20 santimetre ölçüldü.

Yeni yıl için tüm hazırlıkların tamamlandığı merkezde kar yağışı bekleniyor.

Yağan kar da eridi

Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, AA muhabirine, kayak merkezindeki oteller olarak yılbaşı ve sezon hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Kar yağışıyla sezonu açacaklarını belirten Taş, "Bütün oteller tam kapasite hazır durumda, kar yağışı beklentimiz var. Daha önce kar yağdı, havaların ısınmasıyla eridi. Fakat zirvede 25-30 santimetre kar var." dedi.

Otellerin yılbaşı programlarını hazırladığını dile getiren Taş, herkesi Sarıkamış'a beklediklerini kaydetti.


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