Dolar
32.32
Euro
34.54
Altın
2,398.19
ETH/USDT
3,518.10
BTC/USDT
70,720.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail polisi, cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa’ya gitmek isteyen Filistinlilere kısıtlama getiriyor.
logo
Yaşam

Yaz aylarında kuruyan Van'daki Yaşar Kemal Şelalesi yeniden akmaya başladı

Van'ın Muradiye ilçesinde kuraklık nedeniyle yaz döneminde kuruyan Yaşar Kemal Şelalesi, karların erimesiyle yeniden akmaya başladı.

Muhammed Onur Yavrutürk  | 12.04.2024 - Güncelleme : 12.04.2024
Yaz aylarında kuruyan Van'daki Yaşar Kemal Şelalesi yeniden akmaya başladı

Van

İlçeye 10 kilometre mesafedeki Muradiye Kanyonu'nda bulunan ve yılda bir ay akan şelale, havaların ısındığı bugünlerde doğa tutkunlarını çekiyor.

Havanın ısınması ve karların erimesiyle yeniden akmaya başlayan şelale, kanyonun ortasından dökülen sularıyla dikkat çekiyor.

Yaklaşık 40 metre yüksekten akan şelale, dron ile görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş'tan Niğdeli şehit Aslan'ın baba ocağı için tadilat talimatı
Eriyen kar nedeniyle Ardahan-Ardanuç kara yoluna kaya parçaları düştü
Sendikalar 1 Mayıs'a hazır
Bayram tatilinin 6 gününde trafik kazalarında 48 kişi yaşamını yitirdi
Orman teşkilatı, artan kara ve hava gücüyle yangınlarla mücadeleye hazır

Benzer haberler

Yaz aylarında kuruyan Van'daki Yaşar Kemal Şelalesi yeniden akmaya başladı

Yaz aylarında kuruyan Van'daki Yaşar Kemal Şelalesi yeniden akmaya başladı

Karların erimesi ve yağışlar Muradiye Şelalesi'ni coşturdu

Van Emniyet Müdürlüğü kontrol ve denetimleriyle Van Gölü'nde güvenliği sağlıyor

Van'da gönüllü gençler bayram öncesinde 120 çocuğu sevindirdi

Van'da gönüllü gençler bayram öncesinde 120 çocuğu sevindirdi
Van'da askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker yaralandı

Van'da askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker yaralandı
Jandarma bayram öncesi havadan ve karadan trafik denetiminde

Jandarma bayram öncesi havadan ve karadan trafik denetiminde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet