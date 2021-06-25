Euro
10.37
Dolar
8.69
BIST 100
1,404.29
Altın
1,783.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Yaylada doğal yaşam süren emekli esnaf hobisini kazanca dönüştürdü

Emekli olduktan sonra eşiyle Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Pürenli Yaylası'nda doğal yaşam sürmeye başlayan Şerafettin Durhan, hobi amaçlı yaptığı ahşap ürünleri ziyaretçilere satarak gelir elde ediyor.

Ömer Ürer   | 25.06.2021
Yaylada doğal yaşam süren emekli esnaf hobisini kazanca dönüştürdü Fotoğraf: Ömer Ürer - Anadolu Ajansı

Düzce

Yaylada doğal yaşamı seçen emekli esnaf, hobisini kazanca dönüştürdü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yıllarca bakkal işleterek emekli olan ve içindeki doğa sevgisini atalarından kalan yayla ev yaparak burada yaşayan 75 Şerafettin Durhan, doğadan topladığı ağaçları "oymacılık" sanatı ile şekil vererek mutfak gereçlerine mutfak gereçlerine çeviriyor. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde uzun yıllar bakkal işleten 75 yaşındaki Şerafettin Durhan, doğa sevgisi dolayısıyla, emekli olduktan sonra eşiyle Gölyaka'daki 1650 metre rakımlı Pürenli Yaylası'na yerleşti.

Boş vaktini değerlendirmek için burada hobi amaçlı ahşap oymacılığı ile uğraşan Durhan, ıhlamur, kayın ve köknar ağaçlarından kaşık, kepçe, kesme tahtası ve baston gibi birçok ürün üretti.

Evine yapmasına rağmen yaylaya gelen ziyaretçilerin talebiyle ürünlerin satışına başlayan Durhan, hem kazanç sağlıyor hem de yemyeşil doğada sağlıklı yaşam sürüyor.

Şerafettin Durhan'ın evinin yanından geçerken ürünleri görenler ile çevresindeki kişilerden Durhan'ın ahşap oymacılıkla uğraştığını duyanlar, sipariş veriyor.

"Ne istiyorlarsa yapıyorum"

Şerafettin Durhan, AA muhabirine, emekli olduktan sonra çocuklarına mirası paylaştırdığını, yaylaya çıktığını söyledi.

Can sıkıntısı olduğu için ağaçlardan eşyalar yapmaya başladığını aktaran Durhan, "Buraya gezmeye gelen çok olur. Onlar benden bu yaptıklarımı satmamı istedi, daha sonra sipariş vermeye başladılar." dedi.

Durhan, bu işten ufak tefek paralar kazandığını dile getirerek, "Ama bunu ticaret olarak yapmıyorum, tamamen hobi ve can sıkıntısı. Doğada olmak için buradayım. Hanımla beraber komşularımıza yoldaşlık ediyorum. Merak olarak eve yapmıştım, sonra küçük de olsa kazanca dönüştü." diye konuştu.

Ihlamur, kayın ve köknar gibi ağaçlardan her türlü gereç yaptığını aktaran Durhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Baston, mutfakta kullanılan doğrama tahtası, kepçe, kaşık her türlü gereci yapıyorum. Vaktimi değerlendirmiş oluyorum. Beni duyanlar veya daha önce benden yaptığım şeyleri satın alanlar sipariş veriyorlar, ben de ne istiyorlarsa yapıyorum. Burada yaşamak, benim için keyif. Sağlığım için de çok iyi."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de Delta varyantının yayılması nedeniyle kapalı alanlarda maske zorunluluğu yeniden getirildi
Kovid-19 aşılarının üçte birinden fazlası haziranda uygulandı
Sağlık Bakanı Koca aşılama oranı en yüksek 10 ili paylaştı
Delta varyantına karşı en etkili silah, iki doz aşı ve bireysel korunma
Hindistan'da Kovid-19 salgınında tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor

Benzer haberler

Yaylada doğal yaşam süren emekli esnaf hobisini kazanca dönüştürdü

Yaylada doğal yaşam süren emekli esnaf hobisini kazanca dönüştürdü

Düzce'de Kovid-19'un Delta varyantı görülen vakaların İstanbul kaynaklı olduğu belirlendi

'Atlet Cemal' 15 yıldır işine koşarak gidip geliyor

Çivi ve teller Ağrılı filografi sanatçısının elinde hayat buluyor

Çivi ve teller Ağrılı filografi sanatçısının elinde hayat buluyor
Batı Karadeniz yaylaları kademeli normalleşme süreciyle şenlendi

Batı Karadeniz yaylaları kademeli normalleşme süreciyle şenlendi
Efteni Gölü Kuş Cenneti kademeli normalleşmeyle 'sessizliğini' bozdu

Efteni Gölü Kuş Cenneti kademeli normalleşmeyle 'sessizliğini' bozdu