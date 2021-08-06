Euro
10.14
Dolar
8.59
BIST 100
1,431.23
Altın
1,799.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Esenyurt’ta bir lojistik firmasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
logo
Yaşam

Yaşlı kadını sırtında taşıyan sağlıkçı ile eşinin fotoğrafı herkesi etkiledi

Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden yangın nedeniyle Düzce'den gönüllü gelen Faruk-Fatma Bulut çiftinin, bebek müjdesini de aldıkları kentte 85 yaşındaki Ayşe Yılmaz'ı sırtta taşırken çekilen fotoğrafları sosyal medyada herkesi duygulandırdı.

Volkan Yıldız   | 06.08.2021
Yaşlı kadını sırtında taşıyan sağlıkçı ile eşinin fotoğrafı herkesi etkiledi

Muğla

Milas'ta 6 gün önce başlayan orman yangınına karşı görevliler ve vatandaşların yanı sıra Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen gönüllüler de canla başla mücadele ediyor.

O gönüllüler arasında Düzce'de yaşayan acil tıp teknisyenleri Faruk-Fatma Bulut çifti de yangını duyar duymaz, "Faydamız olur" düşüncesiyle afet koordinasyon merkezine başvurdu.

Yangın bölgesinde çalışırken bebeklerinin olacağını da öğrenen çift, orman yangınının yerleşim yerlerine ulaşması üzerine tedbiren tahliye edilmesine karar verilen Akçakaya Mahallesi'ne hareket etti.

Burada yürüme güçlüğü çeken 85 yaşındaki Ayşe Yılmaz'ı sırtına alan Faruk Bulut ile yanında bulunan eşinin fotoğrafı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından "Milas'ın Akçakaya köyünün tedbiren tahliyesine karar verilince, köyde yaşayan ve yürümekte güçlük çeken Ayşe nine, ekiplerimiz tarafından evinden alınarak güvenli bölgeye ulaştırıldı." notuyla sosyal medyada paylaşıldı.

Fotoğraf, çok sayıda kişi tarafından beğeni aldı

"Bu müjde bizi daha da güçlü kıldı"

Faruk Bulut, AA muhabirine, daha önce de afet bölgelerinde çalıştığı eşiyle görev yapmanın kendisine farklı bir güç kattığını söyledi.

İnsanların yaşadığı üzüntüyü hissettiklerini, görevlerini en iyi şekilde yapmak için çaba gösterdiklerini anlatan Bulut, "Afetin bitmesini istiyoruz. Alevlerin sardığı bir köyümüzde teyzemizin yaşlı ve felçli olduğu bildirildi, hemen bölgeye ulaştık. Teyzemizi kurtararak, güvenli bölgeye sevkini sağladık. Çok mutluyuz. Eşimin hamile olduğunu burada öğrendik. Bir an olsun gitmeyi düşünmedik. Bebek müjdesi bizi daha da güçlü kıldı, moral verdi. Görevimizin başındayız. İnsanlarımıza yardım etmeye, yaraları birlikte sarmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Özveriyle çalışıyorlar

Fatma Bulut da eşi ve ekip arkadaşlarıyla yangın bölgesinde çalışmaktan, yaraları sarmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Hamile olmasının kendisi için de sürpriz olduğunu vurgulayan Bulut, "Buraya gelişimizin üçüncü gününde hamile olduğumu öğrendim. Çok heyecanlandım. Bu müjdeyle, büyük bir sevinç yaşadık. Eşimle, ekibimizle görevimizin başındayız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 4 milyar 360 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
54 ildeki koronavirüs vakaları 100 bin kişide 100'ü aştı
Sağlık Bakanı Koca: Çift doz aşısını yaptıranların sayısı salgınla mücadele için yeterli değil
Kovid-19'la mücadele kapsamında 75 milyon dozdan fazla aşı uygulandı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Bakan Ersoy: Marmaris'teki yangınlar söndürüldü, soğutma çalışmalarına devam ediliyor

Bakan Ersoy: Marmaris'teki yangınlar söndürüldü, soğutma çalışmalarına devam ediliyor

Muğla'da devam eden 3 yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor

Yangında zarar gören asırlık zeytin ağaçları sergilenecek

İzmirliler 'bulanık' gökyüzüne uyandı

İzmirliler 'bulanık' gökyüzüne uyandı
AK Parti'li Ömer Çelik: Bu hafta eşya zararlarıyla ilgili ödemeler yapılıyor

AK Parti'li Ömer Çelik: Bu hafta eşya zararlarıyla ilgili ödemeler yapılıyor
Sokakta yaralı bulup bakımını üstlendiği kedileri yangında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor

Sokakta yaralı bulup bakımını üstlendiği kedileri yangında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor