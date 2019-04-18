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Yaşam

Yarın Berat Kandili

Ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili yarın idrak edilecek.

Sefa Şahin   | 18.04.2019
Yarın Berat Kandili

Ankara

Berat Kandili, 8 Mart'ta başlayan üç ayların ikincisi şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor.

"Beraet" kelimesinin kısaltılmış ifadesi olan berat, İslam inancına göre günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.

Ayrıca hicretin ikinci senesi şaban ayının 15'inci günü, Hazreti Muhammed ziyaret için gittiği Beni Seleme yurdundaki mescidde öğle namazının ikinci rekatını kılarken, kıblenin Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram yönünde değiştiği hakkında ayet indi.

Hazreti Muhammed ile cemaatin bu esnada yönünü Kabe'ye çevirmesiyle birliğin sembolü olan bu tarihi olay, Berat gecesini değerli kılan başlıca nedenlerden birini oluşturuyor.

Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

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