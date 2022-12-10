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Yaşam

Yangından kurtarılan köpek itfaiye personelinin üzerine atlayarak sevgi gösterisinde bulundu

Düzce'de metruk binadaki yangında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sefer Demir   | 10.12.2022
Yangından kurtarılan köpek itfaiye personelinin üzerine atlayarak sevgi gösterisinde bulundu

Düzce

Hacıaliler köyünde metruk bir binadan dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede kontrol aldı.

Soğutma çalışması sırasında binadan köpek sesi geldiğini duyan ekipler, içeriye girerek hayvanı dışarıya çıkardı.

Ekiplerin üzerine atlayarak sevgi gösterisinde bulunan köpek, daha sonra sokağa salındı.


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