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Yaşam

Yanan evde sadece şehidin eşyalarının bulunduğu oda zarar görmedi

Osmaniye'de yangın çıkan tek katlı evde, sadece şehit Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin eşyalarının bulunduğu oda alevlerden zarar görmedi.

Ümit Kahrıman   | 20.02.2022
Yanan evde sadece şehidin eşyalarının bulunduğu oda zarar görmedi

Osmaniye

Mevlana Mahallesi'nde Fatma-İsmail Köse çiftine ait tek katlı evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüdü.

Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında, 2020'de Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin eşyalarının bulunduğu oda hariç tüm evde hasar oluştu.

Baba İsmail Köse, AA muhabirine, yangının elektrik kontağından çıktığını ve bir anda tüm evi sardığını söyledi.

Yangın sırasında evde olduğunu dile getiren Köse, "Öğle namazını kılmış, yatıyordum. İçeriyi duman kaplamış, ben de biraz etkilendim. Dışarı kendimi attığımda yangının tüm evi sardığını gördüm. Yapacak bir şey kalmamıştı. Allah'ıma şükürler olsun şehidimizin odasında en ufak bir leke bile yok." dedi.

"Sevinçten ağladım"

Yangın esnasında evde olmayan Fatma Köse, "Eve gelir gelmez şehidimin odasına baktım. Baktım ki her şey yerli yerinde duruyor 'şükürler olsun' dedim. Çok ağladım. Akrabalar, üzüldüğüm için ağladığımı sanıp teselli etmeye çalıştı. Oysa ki ben sevincimden ağlıyordum. Şehitlik ne kadar değerli bir şey ki yangın bile zarar vermiyor. Her şey yanmış, oğlumun fotoğrafı öylece duruyordu." diye konuştu.

Köse, yangının ardından kendilerini yalnız bırakmayan yetkililere teşekkür etti.


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