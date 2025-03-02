Dolar
36.50
Euro
37.89
Altın
2,859.12
ETH/USDT
2,244.00
BTC/USDT
86,086.00
BIST 100
9,658.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Yamaç paraşütü tutkunları hafta sonu Uçmakdere'de gökyüzüyle buluşuyor

Tekirdağ'da adrenalin tutkunlarının gözde adresi Uçmakdere, hafta sonu yamaç paraşütü tutkunlarını gökyüzüyle buluşturuyor.

Mesut Karaduman  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
Yamaç paraşütü tutkunları hafta sonu Uçmakdere'de gökyüzüyle buluşuyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Ganos Dağı eteklerindeki ormanların Marmara Denizi ile bütünleştiği Uçmakdere Mahallesi'ne gelen adrenalin tutkunları, 250 ve 650 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre uçuş yapıyor.

Doğal güzellikleri gökyüzünden izleme fırsatı bulan paraşüt tutkunları doğanın tadını çıkarıyor.

Paraşüt eğitmeni Gökhan Baran, AA muhabirine, uçuş için özellikle İstanbul ve yakın kentlerden gelenlerin sayısının fazla olduğunu söyledi.

Uçmakdere'nin yamaç paraşütü için en cazip yerlerden olduğunu belirten Baran, "Uçmakdere yaz kış, her mevsim uçmaya uygun. Paraşüt tutkunları her zaman uçuş için burasını tercih ediyor. Her mevsim burasının farklı güzellikleri var. Buraların güzelliğini uçuş yapanlar çok güzel şekilde gökyüzünden görebiliyor. Uçmakdere güzel vakit geçirmek isteyenlerin aradığı en güzel yerlerden birisi." dedi.

Uçuş yapan Gülbahar Atmaca da herkesin gelip Uçmakdere'nin güzelliklerini görmesi gerektiğini dile getirdi.

Atmaca, uçuş için İstanbul'dan geldiğini ifade ederek, "Uçmakdere'ye ilk defa uçuş için geldim. Burası gerçekten çok güzel. İyi ki gelmişim diyorum. Çok güzel uçuşlar yaptım. Burasının doğası, insanları çok iyi." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kara ATMACA atışlı test faaliyetinde rekor tazeledi
MSB'den, Mehmetçiğin ilk iftarına ilişkin paylaşım
Bilecik'te tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı
TOKİ, Adana'nın Ceyhan ilçesindeki deprem konutlarını tamamladı
Şam Havalimanı'nda yenileme çalışmaları devam ediyor

Benzer haberler

Tekstil fabrikasında topraksız tarımla marul yetiştiriyor

Tekstil fabrikasında topraksız tarımla marul yetiştiriyor

Tekirdağ'da ramazan çöreği geleneği yaşatılıyor

Yamaç paraşütü tutkunları hafta sonu Uçmakdere'de gökyüzüyle buluşuyor

Tekirdağlı balıkçılar istavrit ve hamsi umuduyla denize açıldı

Tekirdağlı balıkçılar istavrit ve hamsi umuduyla denize açıldı
Tekirdağlı minik ressam 8 yaşında 2 sergi açtı

Tekirdağlı minik ressam 8 yaşında 2 sergi açtı
Tekirdağ'da coğrafi işaretli "Karacakılavuz dokuması" kadınlar tarafından yaşatılıyor

Tekirdağ'da coğrafi işaretli "Karacakılavuz dokuması" kadınlar tarafından yaşatılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet