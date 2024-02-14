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Yaşam

Vefat eden karısını her Sevgililer Günü'nde mezarında çiçeklerle anıyor

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yaşayan Veysel Gider, her yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 9 yıl önce ölen eşinin mezarına çiçek bırakıp dua ediyor.

İsmail Timur Çetintaş  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
Vefat eden karısını her Sevgililer Günü'nde mezarında çiçeklerle anıyor Fotoğraf: İsmail Timur Çetintaş/AA

Sakarya

Eşi Saniye Gider'i 2015 yılında geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaybeden 67 yaşındaki Veysel Gider, o yıldan bu yana Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta eşinin kabrini ziyaret ediyor. Eşinin kabrine kırmızı gül ve buket çiçek bırakıp dua eden Gider, mezardaki otları temizleyip bakım yapıyor.

Eski demirci ustası Gider, AA muhabirine, 1975 yılında evlendiği eşi Saniye Gider'i çok sevdiğini dile getirdi.

İşlerinin düzgün gitmediği zamanlarda da eşinin kendisine destek olduğunu anlatan Gider, karısı vefat edene kadar her 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçek alıp, ona sevgisini ifade ettiğini aktardı.

Gider, ölümünden sonra da her 14 Şubat'ta eşinin mezarına geldiğini belirterek, "Her perşembeyi cumaya bağlayan akşam gelip mezarında dua ediyorum. Eşimi halen çok seviyorum, onu çok arıyorum. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçekleri mezarına bıraktıktan sonra hüzünlü şekilde evime dönüyorum." ifadesini kullandı.

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