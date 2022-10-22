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Yaşam

Van'daki depremde şans eseri hayatta kalanlar buruk sevinç yaşıyor

Van'da 11 yıl önce meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalmaktan son anda kurtulanlar, kaybettikleri yakınları nedeniyle hayatta kalmanın buruk sevincini yaşıyor.

Emre Ilıkan, Yılmaz Kazandıoğlu   | 22.10.2022
Van'daki depremde şans eseri hayatta kalanlar buruk sevinç yaşıyor Fotoğraf: Emre Ilıkan/AA

Van

Merkez üssü Tabanlı köyü olan 23 Ekim 2011'deki deprem, kent merkezi ve Erciş ilçesinin yanı sıra köylerde büyük hasara yol açtı.

Kent merkezine 45 kilometre mesafedeki 1300 nüfuslu 300 haneli Gedikbulak Mahallesi de depremden en çok etkilenen yerleşim yerlerinden biri oldu.

Depremde 11 kişinin yaşamını yitirdiği, ev ve ahırların zarar gördüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı mahalle, devletin sağladığı imkanlar sayesinde yeniden kuruldu.

Ev ve ahırların yeniden inşa edildiği mahallede, depremde enkazda kalmaktan son anda kurtulanlar, buruk sevinç yaşıyor.

"Çok zor günler yaşadık"

Üç çocuk babası 48 yaşındaki Salih Çidal, AA muhabirine, mahallede 1993'te inşa edilen üç katlı okulun deprem sırasında diğer yapılar gibi yıkıldığını söyledi.

Deprem esnasında okulda veliler toplantısının yapıldığını anlatan Çidal, "Ben o gün hayırsever bir iş insanının okulumuza yaptırdığı çeşme açılışının hazırlıklarıyla ilgileniyordum. O açılış olmadı. Eğer veliler toplantısı yarım saat geç bitseydi yaklaşık 50 kişiyle birlikte enkaz altında kalacaktık. Son anda kurtulduk." dedi.

Deprem anında her tarafı toz bulutunun kapladığını, mahalledeki tüm evlerin yıkıldığını belirten Çidal, şöyle devam etti:

"Vahim bir durumdu. Çok acılar yaşandı. O günler aklıma geldikçe tüylerim diken diken oluyor. Depremde okulumuz yıkıldı. Öğrencilerin olmayışı bizi sevindirdi. Allah korusun bir neslimiz yok olabilirdi. Deprem sonrası öğretmen arkadaşlar hemen okula geliyor, enkaz altında kaldığımı düşünerek beni aramaya başlıyorlar. Bir netice alamayınca evime geldiler. Depreme evimde yakalandım. Her şey bir anda yok oldu. Bir köy neredeyse haritadan silindi."

Evden kısa sürede yaşlı anne ve babasını, eşini çıkardığını dile getiren Çidal, "Daha sonra evimiz yıkıldı. Ailemi güvenli bir yere bıraktıktan sonra enkaz altında kalan akrabalarımı kurtarmaya çalıştım. Enkaz altında kalan teyzem yaşamını yitirdi. O dönemde ülke olarak çok zor günler yaşadık. 81 milyon acı çekti. Yaramızı sardılar. Bizi o günlerde yalnız bırakmayan devlet büyüklerimize, tüm hayırseverlere teşekkür ederim." diye konuştu.

"Birçok yakın akrabamı kaybettim"

Depremde yıkılan değirmenin enkazı altında kalmaktan kurtulan 65 yaşındaki Ferzende Zan ise deprem ve sonrasında yaşananları unutamadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Köyün tamamı toz bulutu altında kaldı. Her taraf yıkıldı, telefonlar çekmiyordu, elektrikler kesildi. Herkes bir yerlere kaçmaya çalışıyordu. Hemen evime gittim. Evim yıkılmamıştı, hasarlıydı. Daha sonra geri döndüm. Değirmen yıkılmıştı. O an değirmendeki çalışanlar dışarı çıkmıştı. İşlerimizi erken bitirmeseydik değirmenin enkazı altında kalacaktık. Yıkılan evlerde enkaz altında kalanları kurtarmaya çalıştık. Kazma ve kürekler enkaz altında kalmıştı. Toprağı ellerimizle kazıyarak bir cenazeyi ancak çıkarabildik. Halamı, birçok yakın akrabamı kaybettim. Çok zor bir dönemden geçtik. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın. Taziyelerimizi dahi yapamadık. Kaybettiğimiz yakınlarımızı özlüyoruz. Yıkılan evleri gördükçe eski anılar gözümüzde canlanıyor."

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