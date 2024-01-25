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Yaşam

Van'da karla kaplı köylerdeki besiciler zor şartlarda hayvanlarını besliyor

Van'ın Gürpınar ilçesinde besiciler, karla kaplı köylerde kışın tüm zorluklarına rağmen küçükbaş hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor.

Ali Çelik  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
Van'da karla kaplı köylerdeki besiciler zor şartlarda hayvanlarını besliyor Fotoğraf: Ali Çelik / AA

Van

Yazın hayvanlarını Norduz bölgesindeki yaylalarda otlatan besiciler, havanın soğumaya başladığı ekim ayından itibaren köylerine dönüyor.

Kış boyunca meralara götüremedikleri hayvanlarının bakımını ağıllarda yapan besicilerin zorlu mesaisi, günün ilk ışıklarıyla başlıyor.

Karla kaplı köylerinde günün büyük bölümünü hayvanlara ayıran besiciler, yazın istifledikleri ot, yonca ve samanı kar tabakasının altından çıkarıyor.

Kızak ya da yük hayvanları aracılığıyla taşıdıkları otu, ezdikleri kar örtüsünün üzerine sererek hayvanlarını besleyen hayvan sahipleri, bu işlemi günde 2-3 kez tekrarlıyor.

Olumsuz hava koşullarına rağmen hayvanların bakımını ihmal etmeyen besicilerin mesaisi, ilkbaharın ortalarına kadar devam ediyor.

İlçedeki 3 bin 684 rakımlı Başet Dağı yamacındaki Bölmeçalı Mahallesi'nin muhtarı Abdulaziz Balıkçı, bu yıl kışın daha çetin geçtiğini söyledi.

Köyde besicilik yaparak geçimlerini sağladıklarını anlatan Balıkçı, "Geçen yıl ocak ayının ortalarına kadar kar yağmamıştı. Bu yıl kar hem erken hem de fazla yağdı. Bu bizim için berekettir. Kar yağmadığı zaman gölet ve akarsularımız kuruyor. Çok kar yağdığı zaman da hayvancılık yapmak zorlaşıyor. Köy sakinlerimiz, kar üzerinde hayvanlarına yem vermek zorunda kalıyor. İlkbahara kadar ağıllarda beslenecek olan küçükbaş hayvanlarımız, havanın ısınmasıyla tekrar mera ve yaylalara çıkacak."

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