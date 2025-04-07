Dolar
38.01
Euro
41.81
Altın
3,034.81
ETH/USDT
1,506.70
BTC/USDT
77,232.00
BIST 100
9,171.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Van kedileri, 2025'in ilk yavrularını dünyaya getirdi

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde koruma altında tutulan Van kedileri, 2025'in ilk yavrularını dünyaya getirdi.

Emre Ilıkan, Yılmaz Kazandioğlu  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
Van kedileri, 2025'in ilk yavrularını dünyaya getirdi Fotoğraf: Emre Ilıkan/AA

Van

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesindeki merkezde, kentin önemli değerlerinden Van kedisinin neslinin korunması ve orijinal formuna yakın hayvan sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Her yıl yeni yavruların yetiştirildiği merkezde, birinci parti doğumların başlamasıyla 11 Van kedisi, 37 yavru dünyaya getirdi.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya gazetecilere, merkezlerinde özenle baktıkları gebe kedilerin doğum yapmaya başladığını söyledi.

Bu yılın ilk yavrularını almaya başladıklarını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Şu an 11 Van kedisi 37 yavru dünyaya getirdi. Doğumlar yıl boyu üç parti şeklinde gerçekleşiyor. İlk parti doğumlarının yüzde 50'si tamamlandı. Yıl sonuna kadar daha fazla yavru elde etmeyi planlıyoruz. İhtiyaç fazlası yavruları sahiplendireceğiz. Bu yıl yaklaşık 100 yavruyu sahiplendirmeyi planlıyoruz. Yavruların bakımını özenle yapıyoruz. Bakımlarıyla ilgilenen arkadaşlarımızın tamamının tecrübesi bulunuyor. Yavru kedilerin enfeksiyon kapmaması, kayıpların yaşanmaması için elimizden gelen hassasiyeti gösteriyoruz."

İstanbul'dan gelen ziyaretçilerden Melek Çimendere ise kediler için oluşturulan ortamı beğendiklerini dile getirdi.

Kedilerin cana yakın olduğunu ifade eden Çimendere, "Kediler çok güzel ve bakımlı. Gözleri çok güzel. Daha önce Van kedisi görmemiştim. Güzel bir deneyim oldu benim için." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den, Ruanda'da 1994'te Tutsilere yönelik soykırıma ilişkin anma mesajı
Bakan Güler, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir araya geldi
Bursa Deniz Otobüslerinin bugünkü tüm seferleri iptal edildi
Şanlıurfa ve Adıyaman'da toz taşınımı etkili oluyor
Emniyet ve jandarma operasyonlarıyla 9 organize suç örgütü çökertildi

Benzer haberler

Van kedileri, 2025'in ilk yavrularını dünyaya getirdi

Van kedileri, 2025'in ilk yavrularını dünyaya getirdi

Van'da bağımlılıkla mücadele edenler Yeşilay atölyesinde sanatsal faaliyetlerle iyileşiyor

Van Valisi Balcı, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı

Artos Dağı'nda çığ altında kalan kayakçı kendi imkanlarıyla kurtuldu

Artos Dağı'nda çığ altında kalan kayakçı kendi imkanlarıyla kurtuldu
Keçiören'in maskotu valabi türü kangurunun yavrusu oldu

Keçiören'in maskotu valabi türü kangurunun yavrusu oldu
Van'da kara kışı atlatan besiciler koyunlarını meralara saldı

Van'da kara kışı atlatan besiciler koyunlarını meralara saldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet