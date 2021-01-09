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Yaşam

Van Gölü'nün cennet koyları 'doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı' olarak tescillendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Van'ın Gevaş ilçesindeki İnköyü, Ağin Mezrası ve Deveboynu mevkileri "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescillendi.

Mesut Varol   | 09.01.2021
Van Gölü'nün cennet koyları 'doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı' olarak tescillendi Fotoğraf: Özkan Bilgin / AA

Van

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011'den bu yana bölgedeki tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışma yürüttüklerini söyledi.

Atlı, bölgedeki doğal güzelliklerin korunması ve tescillenmesine yönelik 2019 ve 2020'de önemli işlere imza attıklarını belirtti.

Ali Kemal Atlı, Van Gölü'nün cennet koyları olarak bilinen İnköyü, Ağin Mezrası ve Deveboynu mevkilerinin de "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescillenmesi için çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Uzman ekip tarafından sürdürülen çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını aktaran Atlı, şunları kaydetti:

"Van Gölü kıyısındaki bu alanların en büyük özelliği dalmaçya kıyı tipi alanlar olmasıdır. El değmemiş koylarıyla çok güzel bir görünüme sahip. Yazın teknelerin en önemli uğrak yerlerinin başında geliyor. Turistik açıdan çok önemli bir değere sahip. Bizler de buraların doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı ilan edilmesi için çalışma yürüttük. Bu bölgelerle ilgili alanında uzman ekiplerce hazırlanan ekolojik temelli bilimsel araştırma raporu için tüm kurumlardan uygun görüş aldık. 2020'de Van Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonumuzca tekrar görüşüldükten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunuldu. Bakanlığımızca incelenen dosya, Bakanlık makamının oluruyla doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı olarak ilan edildi. Karar bizi memnun etti."

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