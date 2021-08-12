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Yaşam

Üzümün merkezi Sarıgöl Ovası 'beyaz örtüye' büründü

Manisa Sarıgöl'deki üreticiler, yaklaşık 20 yıldır üzüm bağlarını örtü altına alarak hem hasadı öteleyip katma değer sağlıyor hem de ürünlerini sağanak ve dolu yağışı gibi afetlerden koruyor.

Ahmet Bayram   | 12.08.2021
Üzümün merkezi Sarıgöl Ovası 'beyaz örtüye' büründü Fotoğraf: Mehmet Akif Sarıhan / AA

Manisa

Türkiye'nin sofralık üzüm üretiminin önemli bölümünün karşılandığı Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, hasadı daha uzun bir döneme yaymak, üzümleri sağanak ve dolu gibi doğal etkenlerden korumak için bağların üzeri beyaz kanaviçelerle örtülünce ova beyaza büründü.

Bölgedeki 120 bin dönüm bağın yaklaşık 90 bin dönümünü her sezon örtü altına alan üreticiler, böylelikle üzümün olgunlaşmasını geciktiriyor ve ürünlerini olası doğal afetlerden koruyor.


Bu sayede yıl sonuna kadar üzüm hasadı yapabilen üreticiler, ayrıca ürünlerini değerinden satma olanağı elde ediyor. Yaz bitimine doğru kanaviçelerle koruma altına alınan üzüm bağları, ovada uçsuz bucaksız beyaz bir görüntü oluşturuyor.

Havadan görüntülenen Sarıgöl'deki üzüm bağlarındaki beyaz örtü ise hasadın sona erdiği aralık ayında toplanıyor.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkan Ali İhsan Ülgen, AA muhabirine, bu yıl temmuz ayındaki aşırı yağışlar nedeniyle bazı üzüm bağlarının zarar gördüğünü bu nedenle rekoltelerinin düştüğünü söyledi.

İlçedeki 120 bin dönüm bağın yaklaşık 90 bin dönümünü örtü altına aldıklarını belirten Ülgen, "Biz üzümü pahalı satmak için değil, malımızı korumak için örtüyoruz. Çünkü artık yağmurlar normal bir şekilde yağmıyor, bir anda geliyor, sel, su baskını oluyor, dolu yağıyor. Bu yüzden bağımızı örtmeye mecburuz. Örtü çok pahalı, bir dönüm bağı örtmek 2 bin 500 lira tutuyor. Bunun yanında, ilaçlama, budama, gübreleme ve sulama gibi masrafları da var." dedi.

Beyaz örtü sayesinde hasadı 100-120 gün uzattıklarını dile getiren Ülgen, böylece tüketiciye uzun müddet taze üzüm sunduklarını vurguladı.

Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ise Sarıgöl ilçesindeki üreticilerin büyük bölümünün planlamasını sofralığa göre yaptığını aktardı.

Üreticinin bu şekilde üzümüne katma değer kattığına dikkati çeken Öztürk, "Tecrübe kazanan üreticilerimiz artık yeni teknikler ve yeni örtü tipleri kullanmaya başladılar. Buradaki ana hedef aralık ayına kadar üzümü muhafaza etmek ve değerli olduğu zamanlarda bunu pazara sunmak. Bu özel bir işçilik, özel bir emek." diye konuştu.

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