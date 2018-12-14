Uşak'ta zihinsel engelli genç kıza temsili düğün yapıldı

UŞAK

Uşak Belediyesi ve Nuri Dağ Kur'an Kursu Öğretmeni Gülay Yıldız'ın girişimleriyle, gelinlik giymek isteyen zihinsel engelli 19 yaşındaki Büşra Bayraktar için Karaağaç Mahalle Konağı'nda temsili düğün yapıldı.

Damatsız düğün öncesi tüm hazırlıkları yapılan Bayraktar, gelin arabasıyla salona getirildi.

Davetlilerin katılımıyla müzik eşliğinde yapılan temsili düğünde, Bayraktar ve yakınları hoş vakit geçirdi.

Büşra Bayraktar'ın annesi Leyla Bayraktar, kızının en büyük hayalinin gerçekleştiğini belirterek katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Gülay Yıldız ise Büşra'nın annesinin Kur'an kursu öğrencisi olduğunu belirterek, "Büşra gelin olmak istiyordu hep, bu organizasyonu yaptık. Sponsor olan kişilere ve Uşak Belediyesine teşekkür ediyorum. Büşra'nın hayalini gerçekleştirdik" diye konuştu.

Muhabir: Soner Kılınç