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Yaşam

Ürgüp'ün turizmine katkı sunacak 'Visit Ürgüp' mobil uygulaması kullanıma sunuldu

Nevşehir'in Ürgüp ilçesini ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ile ilçe sakinlerine cep rehberliği yapacak "Visit Ürgüp" mobil uygulaması kullanıma açıldı.

Mustafa Caner Yalçın   | 30.11.2022
Ürgüp'ün turizmine katkı sunacak 'Visit Ürgüp' mobil uygulaması kullanıma sunuldu Fotoğraf: Mustafa Caner Yalçın/AA

Nevşehir

Ürgüp Belediyesi tarafından hayata geçirilen mobil uygulama sayesinde konuklar, oteller, acenteler, vadi yürüyüş güzergahları ve turizm alanları ile sosyal, kültürel etkinlik bilgileri ve konumlarına ulaşabilecek.

İlçenin çeşitli noktalarına yerleştirilen panolarda yer alan kodları telefonları aracılığıyla okutan yerli ve yabancı misafirlerin, hizmete sunulan uygulama ile bölge turizminden daha etkin faydalanması amaçlanıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, AA muhabirine, "Visit Ürgüp"ün ilçenin ve bölgenin mobil tanıtım yüzü olacağını belirtti.

Uygulamanın sürekli güncellenerek kullanıcılara rehberlik edeceğini vurgulayan Aktürk, şöyle konuştu:

"Masal kent Ürgüp'ümüzün vizyon projelerinden biri olan uygulama hayata geçirildi. Gelişen dünya teknolojisinde yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra bölge halkının da hayatını kolaylaştırmak adına cep telefonlarıyla her türlü belediye hizmetlerine ulaşabilecekleri, dünyanın öbür ucunda da olsa Ürgüp'e seyahat planı yapan birinin hizmetler hakkında bilgi sahibi olabileceği bir uygulama.

Bu uygulama, Ürgüp'ü çok daha ileriye taşıyacak. Ürgüp ve bölgenin hem turizmine hem de ekonomisine katkı sağlayacak. İlerleyen süreçte uygulamaya dahil edilecek 'Ürgüp'ü seyret' hizmetiyle belirlenen noktalardan yayın yapan kameralarla ilçe izlenebilecek. Kullanıcı yorumları ve talepler doğrultusunda daha da geliştirip büyüteceğimiz bir uygulama olacak."

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