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Yaşam

Ürettiği balı 35 yıldır Hıdırnebi Yaylası'nda satıyor

Trabzon'da baba mesleği arıcılığı sürdüren İsmail Kandemir, ürettiği balı Hıdırnebi Yaylası'nda satıyor.

Meltem Yılmaz Karakurum   | 21.01.2023
Ürettiği balı 35 yıldır Hıdırnebi Yaylası'nda satıyor Fotoğraf: Hasan Taşcan/AA

Trabzon

Akçaabat ilçesine bağlı Kuruçam Mahallesi'nde ikamet eden Kandemir, küçük yaşlarda babasından öğrendiği arıcılığı 35 yıldır sürdürüyor.

İlkbaharda doğanın canlanmasıyla 200 arı kovanı ile Karadeniz'in dağlarına göç eden Kandemir, yılın 6 ayını buralarda geçiriyor.

Konaklamak için Trabzon'un yanı sıra Bayburt'un dağlarını tercih eden Kandemir, oğlunun da desteğiyle bal üretiminin meşakkatli kısmını tamamlıyor.

Yılda ortalama 2 ton bal üreten 58 yaşındaki Kandemir, satışı ise Akçaabat ilçesine bağlı 1600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası'nda yapıyor.

"Babadan oğula üç kuşaktır mesleği sürdürüyoruz"

Yılın dört mevsimi yerli ve yabancı turistleri ağırlayan yaylada yol kapanmadığı sürece satış yapan İsmail Kandemir, AA muhabirine, arıların bin bir çeşit çiçekten bal elde ettiğini söyledi.

Kandemir, arıcılığın zorluklarına dikkati çekerek, "Babamdan öğrendim, oğullarıma derken babadan oğula üç kuşaktır mesleği sürdürüyoruz. Ömrümüzün sonuna kadar da sürdüreceğiz. Arıcılık sıkıntılı bir iş ama severek yaptığımız için sıkıntılarına da katlanıyoruz. Sonuç olarak bu balı elde etmek çok güzel." dedi.

İsmail Kandemir, bala özellikle yaylaya gelen yabancı turistlerin ilgi gösterdiğini vurguladı.

Üretim aşamasında babası ile çalışan Ali Osman Kandemir, 7 yaşından beri babası ile Bayburt'a gidip geldiğini söyledi.

Arıcılığın meşakkatli iş olduğunu dile getiren Kandemir, "Ailece arıcılık yapıyoruz. Allah sağlık verdikçe bu işi inşallah yürüteceğiz." diye konuştu.

Balın satışını yapan Bülent Kandemir ise aile mesleği olduğu için işi sürdürdüğünü ifade etti.

Sadece kendi ürünlerini sattıklarını belirten Kandemir, "Şu an kendimize ait 200 kovanımız var. Seneden seneye değişiyor ama bu sene verim güzeldi. Ortalama 2 tona yakın mahsulümüz oldu." dedi.

Kandemir, satışların iyi gittiğini anlatarak, "Kar nedeniyle yol kapanmadığı, açık kaldığı sürece biz de açığız. Buraya gelen misafirlerimize imkan sağlıyoruz. Özellikle Körfez ülkelerden gelen misafirlerimiz daha çok talep gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan'dan tatil için Trabzon'a gelen Ali Alnakhli, Hıdırnebi Yaylası'nı çok beğendiğini söyledi.

Alnakhli, balın tadına baktığını belirterek, "Bu bal çok güzel." ifadesini kullandı.

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