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Yaşam

Ürdünlü genç ressam, kınayla yaptığı "Yarım Hayat" tablosunda Gazzelilerin acılarını anlatıyor

Ürdünlü ressam Belkıs el-Ibadi, Gazze'de İsrail'in yoğun saldırılarının yol açtığı insanlık dramını resimleriyle anlatmaya çalışıyor.

Laith Al-jnaidi, Hacer Başer  | 20.11.2023 - Güncelleme : 20.11.2023
Ürdünlü genç ressam, kınayla yaptığı "Yarım Hayat" tablosunda Gazzelilerin acılarını anlatıyor Fotograf: Laith Al-jnaidi/AA

Amman

Başkent Amman'ın batısındaki Salt ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki genç ressam, Gazze'de olanlardan duyduğu üzüntüyü fırçasına yansıtıyor.

Üzerinde çalıştığı tabloyu kına kullanarak yaptığını belirten Ibadi, "Kına, temel olarak annelerimiz ve ninelerimizden bize kalan kültürel bir miras; eski çağlarda Ürdünlü kadınların yüzünü, avuçlarını ve saçlarını güzelleştirmenin bir yöntemiydi." dedi.

Üniversiteden işletme bölümünden mezun olduğunu ifade eden Ibadi, çocukluk döneminde kendi başıma resim yapmayı öğrendiğini ve farklı tarzlarda çizim konusunda ustalaşana kadar sürekli becerilerini geliştirdiğini söyledi.

"Çizimlerimde ilk kez 2015'te kına kullanmaya başladım. İlk zamanlar özellikle kadın çizmek için kına kullanıyordum. Daha sonra 2020'de bu fikir kına ile tablo oluşturmaya dönüştü." diyen genç ressam, resimlerinde kınanın birçok çeşidini denediğini, kınayla birlikte kumaşı koruyan ve koku veren yağlar da kullandığını aktardı.

"Gazze halkıyla dayanışma içinde olduğumu ifade etmek istedim"

Gazze'de yaşanan acıları anlatmak için resim çizmeyi düşündüğünü aktaran Ibadi, "Bu şekilde Gazze halkıyla dayanışma içinde olduğumu ifade etmek istedim. Başka da elimden bir şey gelmiyor." dedi.

"Yarım Hayat" adını verdiği tablosunda ampute edilmiş Gazzeli bir kadın resmettiğini belirten Ibadi, sanatsal çalışmasıyla Gazze'de yaşayan Filistinlilerin İsrail saldırıları nedeniyle tam anlamıyla bir hayat yaşayamadığını ve yarım kaldıklarını anlatmak istediğini söyledi.

Tablodaki kadının kucağında yüzü tam görünmeyen bir çocuk olduğunu, çocuğun elinde de yırtılmış bir kitap bulunduğunu belirten Ürdünlü ressam, yırtık kitabın, ailelerini öldüren ve okullarını yıkan İsrail saldırılarının çocukların geleceğini olumsuz etkilediğini anlatmak için kullandığı bir imge olduğunu dile getirdi.

Kadın arkasında resmettiği dikenli tellerle de Gazze'ye uygulanan ablukayı anlatmak istediğini ifade eden Ibadi, sanatı kullanarak Gazze ile dayanışmasını göstermeye çalıştığını kaydetti.

Ibadi, tablosunun satılık olmadığını ancak Gazze'deki Filistinlilerin acılarını gösterme amaçlı tabloyla alakalı her türlü girişimi memnuniyetle karşılayacağını aktardı.

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