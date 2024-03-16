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Yaşam

Ünye'de 4 çocuk annesi dolmuş şoförlüğü yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde 42 yaşındaki Fatma Günay, ailesinin geçimine katkı sağlamak için dolmuş şoförlüğü yapıyor.

Hacer Öztürk  | 16.03.2024 - Güncelleme : 16.03.2024
Ünye'de 4 çocuk annesi dolmuş şoförlüğü yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyor

Ordu

Gürecülü Mahallesi'nde eşi İbrahim Günay ile uzun yıllardır market işleten Fatma Günay, yaklaşık 3 ay önce dolmuş satın aldı.

İlçede 1 No'lu dolmuş hattında 2 aydır şoförlük yapan 4 çocuk annesi Günay, AA muhabirine, 20 yıldır araç kullandığını söyledi.

Araç kullanmayı sevdiğini belirten Günay, "Döşemedibi Mahallesi'ndeki dolmuş hattında kendi aracımızın sürücüsü oldum." dedi.

Günay, ilçede kendisinden başka kadın dolmuş şoförü olmadığını ifade ederek, "Daha önce hiç kadın dolmuş şoförü görmeyenlere biraz tuhaf geliyor. Ama 'Sizi yine görmek istiyoruz, Allah sayınızı arttırsın' diyorlar." dedi.

Kadınlardan güzel tepkiler aldığını dile getiren Günay, "Kadınlar isterse her şeyi yapar. Ben erkek ve kadını hiçbir işte ayırmıyorum. Erkeklerin yaptığı bütün işleri de yapabileceğimi bununla kanıtladım. İsteyen ve cesareti olan bütün kadınlar her işi yapabilir." diye konuştu.

Fatma Günay'ın eşi İbrahim Günay ise eşiyle gurur duyduğunu belirterek, "Kadınların yapmayacağı bir iş olmaz. Ben de eşime destek oluyorum." ifadesini kullandı.

1 No'lu Dolmuş Hattı Kooperatif Başkanı Mahmut Pak da aralarında kadın şoför olmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

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