Kırklareli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Yüksekokulu öğrencileri, "Mutlu Yaşlar" projesi kapsamında, yaşlı ve engellilere evde sağlık hizmeti sunacak.

Fotoğraf: AA/Özgün Tiran

KIRKLARELİ

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan "Mutlu Yaşlar" projesi kapsamında, üniversite öğrencileri engelli ve yaşlıları evlerinde ziyaret edip sağlık hizmeti verecek.

Yaklaşık 8 ay sürecek olan proje kapsamında, KLÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Yüksekokulu öğrencileri, yaşlı ve engellileri evlerinde ziyaret ederek, sağlık hizmetinin yanı sıra bilgilendirmelerde bulunacak.

Kırklareli Üniversitesi rektörlük binasında düzenlenen törende, KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Karaman, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit tarafından projenin protokolü imzalandı.

Şengörür, burada yaptığı konuşmada, bu projenin toplumsal açıdan çok önemli olduğunu söyledi.

Bu tür projelerin artması gerektiğini belirten Şengörür, bu yılki proje çalışmalarının Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Yüksekokulu tarafından sürdürüleceğini aktardı.

Bu tür projeler ile öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinçlerinin de artacağını vurgulayan Şengörür, "Üniversitelerin görevi eğitim, öğretim ve araştırmanın yanı sıra toplumla ilişkilerdir. Toplumla ilişkiler kısmı belki de en önemlisidir. Üniversitenin hiçbir şey beklemeden bir şeyler vererek, topluma dokunması gerekiyor. Bu projede de evde bakım hizmetlerinden yararlanan engelliler, yaşlıların yaşam kalitesi artması amaçlandı. Bizim öğrencilerimiz de bir aileye dört kez giderek hizmet veriyor." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Cerit ise projenin dördüncü yılının başarılı şekilde devam edecek olmasından duyduğu memnuniyeti anlattı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Karaman da projede bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, projenin Türkiye geneline yayılmaya başladığını dile getirdi.

Muhabir: Özgün Tiran