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Yaşam

Uludağ'ın 'Oteller Bölgesi'ne mevsimin ilk karı yağdı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'daki Oteller Bölgesi'nde mevsimin ilk kar yağışı etkili oluyor.

Sergen Sezgin   | 01.12.2019
Uludağ'ın 'Oteller Bölgesi'ne mevsimin ilk karı yağdı

Bursa

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'daki Oteller Bölgesi'nde mevsimin ilk kar yağışı etkili oluyor.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü.

Yoğun sisin hakim olduğu Uludağ'da görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 2, en düşük sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının aralıklarla akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

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