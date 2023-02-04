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Yaşam

Uludağ'da tatilciler okulların açılmasına iki gün kala pistleri doldurdu

Kuraklık nedeniyle sezonu yaklaşık 1,5 ay geç açan Bursa'nın kış turizm merkezlerinden Uludağ, okulların yarıyıl tatilinin son hafta sonuna kalabalık girdi.

Mustafa Yılmaz   | 04.02.2023
Uludağ'da tatilciler okulların açılmasına iki gün kala pistleri doldurdu Fotoğraf: Mustafa Yılmaz/AA

Bursa

Kış aylarında binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Uludağ, tatilin son günlerinde de ilk tercih edilen yerlerden oldu. Sömestir tatilinin son hafta sonunda ziyaretçiler, Uludağ'daki pistleri doldurdu.

Oteller Bölgesi'ndeki pistlerde çocuklar ve diğer ziyaretçiler, kayak, snowboard ve kızak yaparak karın tadını çıkardı.

Meteorolojik verilere göre, hava sıcaklığının en yüksek 4, en düşük sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü Uludağ'da kar kalınlığı ise 70 santimetreye ulaştı.

Kent merkezine kara yoluyla 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve teleferikle de ulaşılabilen Uludağ'da, yaklaşık 5 bin yatak kapasiteli otel ve tesislerde doluluğun yüzde 100'e yaklaştığı öğrenildi.

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