Yaşam

Türkiye'nin 14 masifinden biri olan Kazdağları yüzlerce bitki çeşidine ev sahipliği yapıyor

Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soykan, Balıkesir Edremit'teki Kazdağları'nın jeolojik ve ekolojik açıdan Türkiye'nin en özellikli dağlarından biri olduğunu söyledi.

Hakan Firik  | 23.08.2025 - Güncelleme : 23.08.2025
Türkiye'nin 14 masifinden biri olan Kazdağları yüzlerce bitki çeşidine ev sahipliği yapıyor Fotoğraf: Hakan Firik / AA

Balikesir

İda-Madra Jeopark Araştırmaları kapsamında Kazdağları'nda çalışma yapan  Prof. Dr. Abdullah Soykan, AA muhabirine, 300 milyon yıllık kayaçlardan oluşan dağın, ülkenin oluşumunda mihenk taşı niteliğindeki 14 masiften (bölgesel ölçekte geniş bir alanda yer alan kayaç topluluğu) biri olduğunu söyledi.

Soykan, Türkiye'nin kuzeybatısında yer alan Kazdağları'nın jeolojik, jeomorfolojik, hidrolojik ve ekolojik açıdan çok özellikli bir yer olduğunu kaydetti.

Dağın yapısını oluşturan masiflerin milyonlarca yıl önce oluştuğunu anlatan Soykan, "Kazdağları masifi, Uludağ, Saruhan, Menteşe, Kırşehir gibi 14 civarındaki masiften biri. Bu nedenle de Türkiye'nin oluşumunda ve gelişiminde mihenk taşlarından bir tanesi olma özelliğini taşıyor." diye konuştu.

Kazdağları'nın bitki çeşitliliği açısından eşsiz bir zenginliğe sahip olduğunu belirten Soykan, şöyle konuştu:

"Burada 800 civarında bitki çeşidi bulunuyor. Bunlardan 79 tanesi endemik. Söz konusu bitkilerin 29'u sadece bu dağa özgü. Bunlar, dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğimiz bitkiler. Kazdağları, jeolojik ve ekolojik açıdan Türkiye'nin en özellikli dağlarından biri."

Abdullah Soykan, Kazdağları'nın bu zenginliğini, ana kaya yapısı ve iklim özellikleri gibi faktörlerin bir araya gelmesine borçlu olduğunu sözlerine ekledi.

