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Yaşam

Türkiye'de nadir görülen 'kara leylekler' Sivas'ta görüntülendi

Türkiye'de nadir görülen kuş türleri arasında yer alan kara leyleklerden ikisi Sivas'ta görüntülendi.

Göksel Cüneyt İğde   | 04.08.2021
Türkiye'de nadir görülen 'kara leylekler' Sivas'ta görüntülendi Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde/AA

Sivas

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Yıldız beldesindeki Değirmenaltı Şelalesi'ni çevreleyen kayalık alandaki yuvalarında görüntülenen iki kara leylek yavrusu, güzel görüntü oluşturdu.

AA muhabirinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas İl Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, Türkiye'de popülasyonu az olduğu bilinen kara leylekler, beyaz leyleklerin aksine yerleşim yerlerinden uzak, bozulmamış ormanlık ve yarı bataklık alanlar ile tatlı su kaynaklarına yakın yamaç ve vadilerde yuvalarını yapıyor.

Kafkaslar, Karpatlar ve İspanya'da popülasyonu daha fazla olan kara leylekler, insanlardan izole yerler seçmesiyle diğer leylek türünden ayrılıyor.


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