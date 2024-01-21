Dolar
30.20
Euro
32.99
Altın
2,029.40
ETH/USDT
2,472.00
BTC/USDT
41,721.00
BIST 100
7,996.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Türkiye'de ilk kez bir "albino çakal" görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de ilk kez bir "albino çakal"ın kayıt altına alındığını bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 21.01.2024 - Güncelleme : 21.01.2024
Türkiye'de ilk kez bir "albino çakal" görüntülendi

Ankara

Yumaklı, sosyal medya hesabından, ülkede ilk kez "albino çakal"ın görüntülenmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Doğada nadir görülen bir olaya tanıklık ettiklerini aktaran Yumaklı, "Ülkemizde ilk kez 'albino çakal' kayıt altına alındı. Ömrün uzun, yeşil vatan her daim yuvan olsun." ifadesini kullandı.

Yumaklı, bu özel ve nadir güzelliği fark edip kayıt altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine ulaştıran doğasever çiftçi Ramazan Gül'e teşekkür ederek, "Yaban hayatı zenginliğimizin ve bu nadir güzelliklerimizin hep birlikte farkında olacak ve koruyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yüksekova'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Düzce'de kar yağışı ve kuvvetli rüzgar etkili oldu
Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu 14 kişi yakalandı
Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 60'ın üzerine çıktı

Benzer haberler

Türkiye'de ilk kez bir "albino çakal" görüntülendi

Türkiye'de ilk kez bir "albino çakal" görüntülendi

Yumaklı: Son 21 yılda seracılık, yüzde 123 büyüyerek piyasaya 9,4 milyon tonluk sebze ve meyve arz ediyor

Çiftçilerin 3,5 milyar liralık tarımsal destekleme ödemesi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Ülkemizin tohum açısından hiçbir sıkıntısı yok

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Ülkemizin tohum açısından hiçbir sıkıntısı yok
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Ulusal Süt Çalıştayı'nda konuştu: 21 yılda sektöre 312 milyar lira destek verdik

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Ulusal Süt Çalıştayı'nda konuştu: 21 yılda sektöre 312 milyar lira destek verdik
Akdağ Tabiat Parkı, Türkiye'nin 49. "milli parkı" oldu

Akdağ Tabiat Parkı, Türkiye'nin 49. "milli parkı" oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet