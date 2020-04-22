'Türkiye’nin Çocukları' 23 Nisan'ı kutlamaya hazırlanıyor
İletişim Başkanlığınca Kovid-19 tedbirleri nedeniyle internet üzerinden takip edilebilecek 23 Nisan etkinliklerine ilişkin bilgilerin yer aldığı "turkiyenincocuklari.org" internet sitesi açıldı.
Ankara
İletişim Başkanlığınca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlanan "turkiyenincocuklari.org" internet sitesi açıldı.
#TürkiyeninÇocukları adına Asya’nın çağrısına kulak vermeye var mısınız?— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 22, 2020
Ulusal egemenliğimizin 100. yıl dönümü olan 23 Nisan Perşembe akşamı saat 21.00’de bayraklarımızla pencerelerde, balkonlardayız... pic.twitter.com/rEYAxpVRJw
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle internet üzerinden takip edilebilecek 23 Nisan etkinliklerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sitede, Türkiye Büyük Milleti Meclisinin (TBMM) 100'üncü yılına ilişkin özel bir bölümle çocukların 23 Nisan’la ilgili fotoğraf ve videolarının gönderilip, yayınlanacağı bir bölüm de bulunuyor.
Bağımsızlığımızın teminatı ve çocuklarımızın bayramı olan 23 Nisan’ı bu sene de coşku ve sevinçle kutluyoruz. Bu zorlu süreçte #TürkiyeninÇocukları kendi bayramlarını kutlamak için güzel bir fikir ürettiler. Yarın akşam saat 21:00’da hep birlikte pencerelerde, balkonlardayız. pic.twitter.com/WCpHSpbSYC— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 22, 2020
Yarın ayrıca sanatçılar Mazhar Alanson, Burak Kut, Bengü, Özgün, Buray ve Melis Fis tarafından saat 21.30'da gerçekleştirilecek "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel konseri" de siteden ve Türkiye’nin Çocukları YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Egemen gibi ülkemizin pırıl pırıl tüm çocuklarının bu anlamlı davetini cevapsız bırakmayalım. Milli egemenliğimizin 100. yılında 23 Nisan'ın şenliğini ve heyecanını pencerelerimizde ve balkonlarımızda #TürkiyeninÇocukları ile hep beraber yaşayalım. pic.twitter.com/AXCGEWPG2o— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 22, 2020
Öte yandan yurdun dört bir yanından çocuklar, TBMM'nin 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yarın saat 21.00'de evlerin balkonlarından ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okuyarak kutlama çağrısı yaptı.
Biz sokağa çıkamıyorsak bayram evimize gelir.☺#TürkiyeninÇocukları 100 yaşında. pic.twitter.com/as8tw6xvjm— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) April 22, 2020
Çocukların 23 Nisan kutlama çağrılarına ilişkin videolar, "Türkiye'nin Çocukları" etiketini içeren mesajlarla paylaşıldı.
Ülkemizin en büyük güzellikleri sizlersiniz Rozay 👏— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) April 22, 2020
Bu mutlu günü yarın 21.00'de hep birlikte kutlayacağız.#TürkiyeninÇocukları 🇹🇷 pic.twitter.com/NE2dqGyStf
Bazı bakanlar da çocukların kutlama çağrılarına ilişkin videoları bu etiketi içeren mesajlarla paylaştı.
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Herkese merhaba, bu yılki 23 Nisan Hava Durumunu #TürkiyeninÇocukları sunuyor ❤ pic.twitter.com/vx2UBQTQjo— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) April 22, 2020