Türkiye mezunu İranlı akademisyen, kendini "kültür elçisi" olarak niteliyor
Türkiye'nin sağladığı burs programıyla Ankara Üniversitesinde eğitim alan İranlı akademisyen Behruz Bekbabayi, kendini "kültür elçisi" olarak gördüğünü ve bu görevi layıkıyla yerine getirmek için çalıştığını söyledi.
Tahran
Ankara Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünde doktora eğitimini tamamlayan Bekbabayi, şu an İran'ın başkenti Tahran'daki Allame Tabatabayi Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde görev yapıyor.
Bekbabayi, "Türkiye Bursları" kapsamında aldığı eğitim ve Türkiye'de edindiği tecrübelerin İran’daki çalışmalarına etkisini AA muhabirine anlattı.
Türkiye’de eğitim almasının çalışma hayatına büyük katkısı olduğunu, özellikle sosyal bilimler alanındaki gelişmeleri yakından takip etme imkanı bulduğunu belirten Bekbabayi, "Keşke Türkiye'de daha uzun kalabilseydim." dedi.
İranlı akademisyen, 2012'de Türkiye'de doktorasını tamamladıktan sonra İran'a dönerek Allame Tabatabayi Üniversitesinde göreve başladığını ve 4 yıl boyunca Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde bölüm başkanlığı yaptığını söyledi.
Bekbabayi, üniversitede daha önce adı pek anılmayan bölümü Türkiye’deki eğitiminin katkısı ve yürüttükleri faaaliyetlerle ilk üç sıraya çıkardıklarını ifade etti.
Üniversitede bilimsel çalışmaların yanı sıra çeşitli etkinliklerle Türk kültürünün daha iyi tanınması için çabaladıklarını söyleyen Bekbabayi, "Kendimi Türkiye ile İran arasında bir yönüyle 'kültür elçisi' olarak görüyorum ve elimizdeki kaynakları kullanarak bu görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyorum." dedi.
Türk edebiyatını ve kültürünü İranlılara tanıtmak ve bir alan açmak için Türk yazarları İran'a davet ettiklerini aktaran Bekbabayi, öğrencileri ile çeşitli aktiviteler düzenlediklerini söyledi.
Öğrencileri Türkçe çeviri festivali düzenliyor
Bekbabayi, "Bir kültür bilindikçe, yükseldikçe, prestij kazandıkça o kültürün dilini öğrenen daha fazla oluyor. Türkçe eğitimi de veriyoruz, öğrencilerimiz ‘Edebi Türkçe Çeviri Festivali’ düzenliyor. İran’da Türkçeye ilgi duyanlar festivalimize katılıyor." diye konuştu.
Türkiye’yi ve Türkçeyi daha iyi anlamaya ve tanıtmaya yardımcı olacak kitapları Farsçaya çevirdiklerini aktaran Bekbabayi, "Aynı kitapları Türkiye Türkçesi ve Azeri Türkçesine uygun hazırlayıp sesli kitap olarak yayınlamayı planlıyoruz." dedi.
İran’da Türkoloji ya da Türkiye hakkında yeteri kadar Farsça kaynak bulamadıklarını söyleyen Bekbabayi, şöyle devam etti:
"Bu yüzden Türkoloji'nin temel eserlerini Farsça kaynak olması için hazırlamaya başladım. Bilimsel çalışmalar için Farsça Türkoloji eserleri kısıtlı. Var olan eserlerin çoğu İngilizce. Türkiye’yi ve Türkleri dolaylı yollardan öğrenmeye, tanımaya çalışıyorlar. Bu da bazı yanlışlıklara sebep oluyor."
Bekbabayi, çocuk edebiyatına yönelik çalışmaların geleceğe yönelik güzel bir yatırım olacağını belirterek, "Hem Türkiye kültürünün yayılması ve tanıtılması amacıyla hem de kendi çocuklarımıza iyi bir hizmet sunmak adına bu alana da yöneliyoruz. Kültürümüzü zenginleştirmeye ve sağlam bir köprü kurmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Türk üniversiteleriyle ilişkiler
Türkiye mezunu İranlı akademisyen, iki ülke arasındaki kültürel köprüyü güçlendirmek açısından üniversitelerin önemli olduğunu, bu bakımdan Türk üniversiteleri ile ilişkileri hep canlı tuttuklarını belirtti.
Türkiye’deki üniversitelerle ilişkilerinin ilk zamanlar öğrenci ziyareti şeklinde olduğunu aktaran Bekbabayi, daha sonra her yıl birer dönemliğine 2-3 öğrenciyi İstanbul Üniversitesine, 2 öğrenciyi de Hacettepe Üniversitesine gönderdiklerini ve bunun çok faydasını gördüklerini ifade etti.
Bekbabayi, öğrenci değişimi dışında her yıl Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının "Türkiye Bursları" kapsamında da Türkiye’ye öğrenci gönderdiklerini aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.