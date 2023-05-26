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Yaşam

Türkiye’den ayrılan Humuslu anne Suriye'de güvenli bölgedeki briket evde yetimleriyle yaşıyor

Türkiye'den gönüllü geri dönerek Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde inşa edilen briket eve yerleşen Humuslu anne, yetim kalan çocuklarına bakıyor.

Mehmet Burak Karacaoğlu, Ömer Koparan  | 26.05.2023 - Güncelleme : 26.05.2023
Türkiye’den ayrılan Humuslu anne Suriye'de güvenli bölgedeki briket evde yetimleriyle yaşıyor Fotoğraf: Saher El Hacci / AA

Azez

25 yaşındaki Şuruh İzzo ve eşi, Suriye'de iç savaşın patlak vermesi üzerine Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı.

İzzo ailesi, Türkiye'de yaklaşık 4 yıl kaldıktan sonra sıla hasretiyle Suriye'nin kuzeyine dönme kararı aldı.

Eşini Halep'in batı kırsalında Suriye ordusunun saldırısında kaybeden İzzo, 3 ve 5 yaşlarındaki çocuklarıyla kimsesiz kaldı.

İzzo ve yetimleri, güvenli bölgede yer alan Azez ilçesinde AFAD'ın koordinasyonunda, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının desteğiyle yapılan briket evlerden birine yerleştirildi.

İnsani yardımlarla yetimlerine bakan anne İzzo, vatan topraklarına dönüşünü ve yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

İzzo, Suriye'den göç etmesiyle eğitiminin yarım kaldığını belirterek "Eşim Türkiye’de marangozluk yapıyordu. Suriye’deki ailemizi özlemiştik. Ailemize, Suriye topraklarına özlemimiz vardı. (Suriye'nin kuzeyinde) Buradaki durumlar iyi olunca dönme kararı aldık. Çok şükür." dedi.

Yapılan konutların Suriyelileri geri dönmeye teşvik ettiğini söyleyen İzzo, "Türkiye’de Türk komşularımızla yaşıyorduk, çok iyi anlaşıyorduk. (Güvenli bölgede) Konutlar yapılmaya başlamıştı, iş fırsatları da oluşmaya başladı. Sanayi bölgeleri yapılıyordu. Konutlar ayarlanıyordu. Su, elektrik ve ekmek var." diye konuştu.

Kendilerine insani yardımlar yapıldığını anlatan İzzo, "Konut sorunu yok. (Türkiye’deki) Suriyeliler dönmeyi düşünüyor çünkü burada evler yapılıyor. Bizimle 4 binden fazla kişi dönüş yaptı." ifadelerini kullandı.

İzzo, eşinin döndükten sonra bir iş yeri açtığını ancak Suriye ordusunun Halep'in batı kırsalına düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini söyledi.

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