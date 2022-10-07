Türk yayınevi temsilcileri ve yazarlar Azerbaycanlı okurlarla buluştu
Azerbaycan'da düzenlenen 8. Bakü Uluslararası Kitap Fuarı'nda Türk yayınevi temsilcileri ve yazarlar, Azerbaycanlı okurlarla bir araya geldi.
Bakü
Azerbaycan Kültür Bakanlığınca düzenlenen ve 2 gün önce açılışı yapılan fuar kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor.
Bakü Expo Center'da 16 ülkeden yaklaşık 200 yayınevinin katıldığı fuarda Türkiye bu yıl onur konuğu olarak yer aldı. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Ticaret Odasının (İTO) katkılarıyla Türkiye'den yaklaşık 30 yayınevi kitaplarını Azerbaycanlı okurlarla buluşturdu. Ziyaretçiler Türk stantlarına ve Türkçe kitaplara ilgi gösterdi.
Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da fuara katılarak "Yokuşun Çocukları" isimli kitabını imzaladı.
Bağcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bu fuara bir önceki fuara göre daha büyük katılım sağladığını bildirdi.
Türkiye'nin fuarın onur konuğu olduğunu hatırlatan Bağcı, çok sayıda yayınevi ve yazarın Azerbaycanlı okurlarla buluştuğunu belirtti.
Bağcı, Türkçe kitapların Azerbaycan'da, Azerbaycanca kitapların da Türkiye'de çevirisiz okunmasını önemsediklerini ifade ederek, şunları söyledi:
"Bu, bizim birbirimize olan ilgimizi, birlikteliğimizi, kardeşliğimizi daha da güçlendirecektir. O kadar çok ortak kelimemiz var ki. Bunu okudukça fark ediyoruz. Bu yönüyle önemli. Türkiye'den katılımın daha da artmasını arzu ediyoruz. Çünkü Azerbaycan'da yayın dünyası güçlü. Yazı faaliyeti güçlü. Azerbaycan'ın bu güçlü yönünde yayıncılarımız arasında iş birliği imkanları da söz konusu olabilir."
Fuara katılımın oldukça yüksek olduğunu söyleyen Bağcı, Azerbaycan Kültür Bakanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına ve İTO'ya teşekkür etti.
Fuar, 9 Ekim'e kadar devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.