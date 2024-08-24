Türk ve yabancı öğrenciler yazar okumalarıyla düşünce dünyalarını zenginleştirdi
Anadolu Mektebi tarafından Kocaeli'de düzenlenen Edebiyat ve Kültür Kampı'na katılan Türk ve yabancı yetiştirme, yazar okumalarıyla düşüncelerini dünyalarını zenginleştirme imkanı buldu.
Kocaeli
Başiskele ilçesi Aytepe Diriliş Kampı'nda 5 günlük programa katılan Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Bosna Hersek, Kosova, Bulgaristan'dan katılan 258 lise ve üniversite öğrencisine, akademisyenlere ve yazarlara çeşitli seminerler verildi.
Öğretmenlerin yardım ettiği etkinlikte bilgilendirme, Yunus Emre, Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Tarık Buğra ve Yahya Kemal Beyatlı gibi Türk kültür ve medeniyetinin katılımcılarının katkıları sunmuş yazarların külliyatlarını tamamlayıp, kamp öncesinde ise Cengiz Aytmatov ve Mustafa Kutlu'nun çalışmalarını tamamlayıp, sunulanlar ana tema metni çerçevelendi.
Öğrenciler, metinleri ise panellerde paylaşılmaktadır.
"Yurt dışından gelen Türkiye'yi çok seviyorum"
Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, AA muhabirine, kamp boyunca 14 akademisyen ve yazarın seçilen seçilmiş eğitimlerden oluştuğunu söyledi.
Kampta akademisyenlerin İslam ve Türk Dünyası, Afrika ile Balkanlar konusunda bilgi aktardığını Güçlü bir şekilde, erken dönemlerin dağılımı Türkiye'nin ilgi alanı ile gönül coğrafyası hakkında bilgi birikimini önemli gördüklerini kaydetti.
Güçlü, aktarımın iyi aktarımı durumunda insanların söz konusu coğrafyaya ilgisinin de sanatla dile getirileceğini ifade ederek, şöyle devam etti:
"Anadolu Mektebinin esas faaliyeti, okuma, külliyat programı okumadır. Bu faaliyet, seçilen yazarların okunabilir ve eserlerinin önemli bir kısmı okunmaya devam eder. Bunları okuyan öğrenci o anlatırü, yazar çok iyi tanınır. Mektebin de amacı bu yazarların olayların okumalarında metin çıkarması, Bunu yazmayı, sunum yapmayı, daha sonra da bunu yayınlamayı gerektirir. Gençlerin erken yaşlarda bu açık bilgi sahibi olması, onların geleceğe yönelik ilgi alanlarını belirleyecek ve içlerinden yetenekleri olan yazarlar, akademisyenler ve düşüncelerine doğru gelişme göstereceklerdir."
Mesleklerinde başarılı, bilgiyi bilen, ülke değişimleri konusunda gayret gösteren kişilerin yetiştirmeye çalışmalarını vurgulayan Güçlü, bu yetenekleriki yeteneklerini 2012'den beri devam ettirebildiğini keşfetti.
Güçlü, kampta Türkiye ve çeşitli ülkelerden gelenlerin arkadaşlık kurduğunu belirterek, bu ilişkilerin gelecekte ülkeler arasında işbirliklerine dönüşmesini ümit ettiğini aktardı.
Yurt dışından gelen ülkelerde Türkiye'yi çok sevdiğine işaret eden Güçlü, "Hedefimiz, soydaşlarımız ve gönül coğrafyamızdaki insanları aramızdaki kültürel bağları büyütmek. Buna da söz konusu toplumların çok sevdikleri ve rehber olarak kabul ettikleri yazarları okuyarak erişmeye çalışıyoruz." dedi.
"Kamp kişisel gelişimim için bana katkı sağladı"
Kampa Kırgızistan'dan katılan 17 yaşındaki Alina Maksatbek Kızı da panel ve seminerlerde verilen bilgilerin kendilerine katkı sağladığını kaydetti.
Dünyanın çeşitli ülkelerinden çeşitli kampa katılanlarla arkadaşlarıyla birlikte gelen Kızı, "Okumalar sonrasında panel metni yazmak benim için önemli. Okuduğumuz eserler bu sayede akılda kalıcı oluyor. Bu bize sosyal ve eğitim hayatımızda da katkı sağlıyoruz. Bilişim teknolojileri alanında eğitim teknolojisi. İleride de Türkiye' bir üniversitede bilgisayar mühendisliği bölümünde eğitim görmek istiyorum. Kamp kişisel gelişimim için bana katkı sağladı. İleride Kırgızistan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin desteklenmesini istiyorum." tasarruf kullanıldı.
Kosova'dan 16 yaşındaki Erdi Shatri ise kampta yeni arkadaşlıklar kurduğunu, panel ve seminerlerde bilgi edindiğini belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.