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Yaşam

Türk tarihini ve kültürünü tanıtmak için Köln'den bisikletiyle yola çıkan Pak Kocaeli'ye ulaştı

Türk tarihini ve kültürünü tanıtmak için Almanya'nın Köln kentinden bisikletiyle yola çıkan gurbetçi Recai Pak, Kocaeli'ye ulaştı.

Metin Girgin   | 29.09.2020
Türk tarihini ve kültürünü tanıtmak için Köln'den bisikletiyle yola çıkan Pak Kocaeli'ye ulaştı

Kocaeli

Almanya'nın Köln kentinden bisikletiyle yola çıkan gurbetçi Recai Pak, Türk tarihini ve kültürünü tanıtmayı amaçlıyor.

Köln'den ağustosta yola çıkan 46 yaşındaki Pak, Kocaeli'ye geldi.

Almanya'da kendisine ait şirkette çalışan inşaat mühendisi Pak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'da yaşayan Türkler ile ilgili medyada çıkan olumsuz haberlerden rahatsız olduğunu söyledi.

Sosyal medyada "Eyvallah Türkiyem" isimli bir hesap açtıklarını aktaran Pak, "Binlerce Alman arkadaşlarımız da var. Aleyhimizdeki propagandayı protesto ederken aynı zamanda yabancılarla dostluğumuzu pekiştirmek istiyoruz." dedi.

Pak, Türkiye'de geçtiği şehirleri canlı yayında veya çektiği videolarla sosyal medyada paylaştığını dile getirerek, "Türkiye ve Türkler aleyhindeki algıları yıkmak istiyoruz. Biz de güzel ülkemizi gösteriyoruz; tarihimizi ve kültürümüzü tanıtıyoruz. Gezdiğimiz yerlerde insanlarımızı tanıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya'dan İstanbul'a yaklaşık 40 gündür 3 bin 300 kilometre pedal çevirdiğini aktaran Pak, Ankara'ya giderek TBMM'yi ziyaret edeceğini, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz ve Ege bölgelerinden geçerek turunu tamamlayacağını kaydetti.

Pak, daha sonra Türk Cumhuriyetlerini de bisikletiyle gezmeyi planladığını sözlerine ekledi.

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