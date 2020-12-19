Euro
9.35
Dolar
7.63
BIST 100
1,408.32
Altın
1,880.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Türk Kızılay gönüllüleri, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı

Türk Kızılay Ordu Şubesi gönüllüleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını besledi.

Eyüp Elevli   | 19.12.2020
Türk Kızılay gönüllüleri, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı

Ordu

Türk Kızılay Ordu Şubesi'ne bağlı Genç Kızılay gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve kış şartları nedeniyle yiyecek bulmada zorluk yaşayan sokak hayvanları için çalışma gerçekleştirdi.

Gönüllüler, şehrin farklı noktalarına kedi ve köpekler için mama, kuşlar için de yem bıraktı.

Şube Başkanı Birnur Fatma Enginyurt, AA muhabirine, Genç Kızılay gönüllülerinin çok anlamlı bir çalışma yaptığını söyledi.

Gençlerin, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmayarak beslenmelerine yardımcı olduklarını belirten Enginyurt, herkese sokak hayvanları için uygun yerlere yem bırakmaları çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk asıllı doktor Willy Gross: Türkiye zengin Avrupa ülkelerinden çok daha iyi performans gösterdi
İsviçre'den Pfizer-BioNTech aşısına onay
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 76 milyon 102 bini geçti
Kovid-19’un genetik şifresini çözen araştırma '2020'nin immünoloji gelişmesi' seçildi
'Bu hastalıktan insanların gerçekten korkması gerekiyor'

Benzer haberler

Türk Kızılay gönüllüleri, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı

Türk Kızılay gönüllüleri, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı

Ordu Valisi Tuncay Sonel'in tercihi 'Koronavirüsle zorlu mücadele' oldu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler: TMO'nun fındık alım süresini uzatması piyasayı rahatlatacak

Kovid-19 pandemisinde kuzine sobasına talep arttı

Kovid-19 pandemisinde kuzine sobasına talep arttı
Türk Kızılay ekiplerinden güvenlik güçlerine çay ve baklava ikramı

Türk Kızılay ekiplerinden güvenlik güçlerine çay ve baklava ikramı

Bakan Pakdemirli'den prematüre buzağı 'Mülayim'e' altın hediyesi

Bakan Pakdemirli'den prematüre buzağı 'Mülayim'e' altın hediyesi