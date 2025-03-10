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Yaşam

Türk Kızılay Adıyaman'daki ihtiyaç sahiplerinin iftar sofralarına sıcak yemek ulaştırıyor

Türk Kızılay Adıyaman Şubesi tarafından iki ay önce kurulan aşevinde hazırlanan yemekler, ramazanda sefer taslarıyla ihtiyaç sahiplerinin evlerine dağıtılıyor.

Orhan Pehlül  | 10.03.2025 - Güncelleme : 10.03.2025
Türk Kızılay Adıyaman'daki ihtiyaç sahiplerinin iftar sofralarına sıcak yemek ulaştırıyor Fotoğraf: Orhan Pehlül/AA

Adıyaman

Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan aşevinde, ramazan öncesinde günlük 400'e yakın kişiye yemek verilirken, bu sayı ramazanda 750'ye çıkarıldı.

Hijyenik koşullarda, gıda mühendisi kontrolünde hazırlanan iki çeşit yemek, yanında tatlı veya meyveyle birlikte sefer taslarına konularak gönüllüler tarafından yaşlılara, ampute depremzedelere ve yetim ailelere ulaştırılıyor.

Gönüllü ekipler, her gün kapı kapı dolaşarak yemekleri teslim ediyor, bir sonraki gün ise sefer taslarını alarak sıcak yemeklerle yeniden teslimat yapıyor.

Türk Kızılay Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Taşkın, hizmetin kapsamının ramazanda genişletildiğini belirtti.

Bu kapsamda yemek miktarını artırdıklarını dile getiren Taşkın, gönüllülerin yemeklerin paketlenmesinden dağıtımına kadar birçok alanda kendilerine yardımcı olduğunu söyledi.

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