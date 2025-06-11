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Yaşam

Türk hayırseverlerin yardımları TDV aracılığıyla Mozambik'te yetimlere ulaştırıldı

Türkiye'de hayırseverlerin katkılarıyla temin edilen yardımlar, Kurban Bayramı dolayısıyla Mozambik'in Tete eyaletinde bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekiplerince yetimlere teslim edildi.

Orhan Pehlül  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
Türk hayırseverlerin yardımları TDV aracılığıyla Mozambik'te yetimlere ulaştırıldı

Tete

"Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" kampanyası kapsamında Mozambik'te bulunan vakfın 11 kişiden oluşan gönüllü ve görevli ekibi, Orphana Dona Teresa yetimhanesini ziyaret etti.

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Yetimlerle yakından ilgilenen TDV ekibi, çeşitli hediyeler verdikleri çocuklarla oyun oynayıp vakit geçirdi.

Kurban Bayramı dolayısıyla yetimhanede bulunan çocuklara, Türk hayırseverlerin desteğiyle temin edilen yardım malzemeleri ve kurban etleri dağıtıldı.

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