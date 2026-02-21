Dolar
Yaşam

Türk gölge oyunu karakterlerini tuvale yansıtıyor

Kırklareli'nde yaşayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı 76 yaşındaki Mustafa Ermiş, geleneksel Türk gölge oyunları karakterlerini tuvallere resmediyor.

Özgün Tiran  | 21.02.2026 - Güncelleme : 21.02.2026
Türk gölge oyunu karakterlerini tuvale yansıtıyor Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

1950 yılında Nevşehir’de doğan Ermiş, uzun yıllar Bursa ve Kırklareli’nde harita kadastro teknisyeni olarak görev yaptı.

Çocukluğundan bu yana gölge oyunlarına ilgi duyan Ermiş, bu alanda uzun yıllar araştırmalar yürüttü.

Karagöz'ün hayatını konu alan bir kitap yazan Ermiş, emekli olduktan sonra evinin bir odasını atölyeye dönüştürerek yaklaşık 20 yıldır gölge oyunu karakterlerini resmediyor.

Bugüne kadar 22 karakteri tuvale aktaran Ermiş, yurt içi ve yurt dışında açtığı sergilerle eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor.

Eserlerini evinde de sergileyen Ermiş, ziyaretçilerin ilgisiyle karşılaşıyor.

"Bunların gençlere aktarılması kadar güzel bir şey olmaz"

Ermiş, AA muhabirine, geçmişine bağlı bir insan olduğunu söyledi.

Çocukluğunda merak duyduğu resim, araştırma ve yazarlığa olan ilgisinin zamanla arttığını ifade eden Ermiş, Türk gölge oyunları üzerine uzun yıllar çalıştığını belirtti.

Karagöz'e ayrı bir ilgisinin olduğunu belirten Ermiş, gölge oyunlarındaki 22 karakteri minyatür tarzda tuvallere yansıttığını anlattı.

Geleneksel karakterleri yaşatmaya çalıştığını dile getiren Ermiş, "Bunların gençlere aktarılması kadar güzel bir şey olmaz. Geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez. Bunlar, bizim geçmişimiz. Karagöz ve Hacivat oyunları her kesime hitap ediyor. Bu kültürel mirasa sahip çıkılması gerekir." dedi.

Resim yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını anlatan Ermiş, en büyük hayalinin Kırklareli’ne Karagöz Kültür Evi kazandırmak olduğunu ifade etti.

Karagöz üzerine kitap yazdı

Ermiş, Karagöz üzerine yaptığı araştırmaları kitap haline getirdiğini belirtti.

Karagöz'ün Kırklareli ile bağlantısına ilişkin görüşlerini paylaşan Ermiş, kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Bugüne kadar roman ve şiir türünde 8 kitap yayımladığını aktaran Ermiş, ayrıca yüzlerce mani derlediğini kaydetti.

2015 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanı verilen Ermiş, Kapadokya ve Bulgaristan’da sergiler açtığını sözlerine ekledi.

