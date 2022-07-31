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Yaşam

Turizm bölgesi sahillerinde "eyyam-ı bahur" sıcakları yoğunluğu

Turizm bölgeleri Antalya ve Muğla'da, "eyyam-ı bahur" sıcaklarından bunalarak serinlemek isteyenler sahilleri doldurdu.

Bekir Bektaş, Sabri Kesen, Osman URAS, Osman Akça   | 31.07.2022
Turizm bölgesi sahillerinde "eyyam-ı bahur" sıcakları yoğunluğu Fotoğraf: Osman Akça - AA

Antalya/Muğla

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur sıcakları, tüm yurtta etkisini gösterirken Antalya'da da hissedilen hava sıcaklığı 35 dereceye, nem oranı ise yüzde 73'e ulaştı. Özellikle yüksek nemin bunaltıcı etkisinden kurtulmak isteyenler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Merkezdeki Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahilleri, kent sakinleri, yerli ve yabancı tatilcilerle doldu.

Sahildekilerin bazıları denize girip serinlemeye çalışırken, bazıları ise gölgede piknik yaptı.

Muğla

Havanın 40, deniz suyu sıcaklığının ise 29 derece ölçüldüğü Muğla'nın kıyı kesimlerinde ise yerli ve yabancı turistler denizin keyfini çıkardı.

Marmaris'te turistler ve vatandaşlar denize girdi, plajda güneşlendi.

İlçedeki Uzunyalı, İçmeler ve Turunç plajlarında yoğunluk yaşanırken, adrenalin tutkunları ise su sporları yaparak serinlemeye çalıştı.

Menteşe'nin Akbük koyu, hafta sonunda en kalabalık günlerinden birini yaşadı.

Ula'nın Akyaka, Akçapınar, Çınar ve Turnalı sahilleri ile Ortaca'nın turistik Dalyan Mahallesi'nde de yoğunluk oldu. Tatilciler özellikle Dalyan Kanalı'ndaki günübirlik tekne turlarına ilgi gösterdi.

Fethiye sahillerinde de sıcak hava yoğunluğu arttırdı. Tatilciler özellikle Ölüdeniz'deki Belceğiz ve Kumburnu plajlarını tercih ederken, kimileri ise Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayış yaptı.

Bodrum'da serinlemen isteyen vatandaşlar ve turistler daha çok Kumbahçe, Gümbet, Paşatarlası ve Torba sahillerini tercih etti.

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