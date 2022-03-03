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Yaşam

Turistler beyaza bürünen Kapadokya'da karın keyfini çıkardı

Karın etkili olduğu Kapadokya'da turistler, peribacalarıyla kaplı vadilerde gezinti yaptı.

Behçet Alkan   | 03.03.2022
Turistler beyaza bürünen Kapadokya'da karın keyfini çıkardı Fotoğraf: Behçet Alkan/ AA

Nevsehir

Nevşehir'de öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar, turistik bölgeyi kısa sürede beyaza bürüdü. Yabancı turistler de Göreme ve Uçhisar beldesindeki karla kaplı vadilerde at ve ATV motorlarla düzenlenen turlara katıldı.

Rüzgara rağmen bazı turistler, bölgenin hakim noktalarından Uçhisar Kalesi'ne çıkarak manzaranın tadını çıkardı.

Tur sırasında doğal kaya oluşumları ve karın oluşturduğu manzarada fotoğraf çektiren turistler, kar topu oynadı.

Endonezyalı Satria Arvan, gazetecilere, kar yağışının kendileri için sürpriz olduğunu belirtti.

Bölgede keyifli vakit geçirdiklerini anlatan Arvan, "Kapadokya çok güzel bir manzaraya sahip. Dünyada hayalinizdeki yer bence Kapadokya. Kar yağışı harika ve rüya gibi." dedi.

ATV motorla gezinti yapan Pakistanlı Yusuf Advani de ilk kez geldiği Kapadokya'nın doğal güzelliklerine hayran kaldığını söyledi.

Herkesin mutlaka Kapadokya'yı görmesi gerektiğini ifade eden Advani, farklı bir mevsimde bölgeyi yeniden ziyaret etmek istediğini dile getirdi.

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